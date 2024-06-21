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Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Sistemini Hackleyip Öğrencilere İlginç Şeyler Gönderen Kişi Ortalığı Karıştırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Sistemini Hackleyip Öğrencilere İlginç Şeyler Gönderen Kişi Ortalığı Karıştırdı

üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 00:04

Bir X (Twitter) kullanıcısı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin mail sisteminin hacklendiğini iddia etti. Öğremcilere birbirinden ilginç 'meme' ve caps gönderen kişi ortalığı fena karıştırdı.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin mail sisteminin hacklendiğini iddia etti.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin mail sisteminin hacklendiğini iddia etti.

Hackleyen kişiler, öğrencilere birbirinden ilginç içeriklere sahip mailler gönderdi.

Hackleyen kişiler, öğrencilere birbirinden ilginç içeriklere sahip mailler gönderdi.

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Bu durum ise hem güldürdü hem düşündürdü. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Bu durum ise hem güldürdü hem düşündürdü. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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