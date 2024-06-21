Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Sistemini Hackleyip Öğrencilere İlginç Şeyler Gönderen Kişi Ortalığı Karıştırdı
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Sistemini Hackleyip Öğrencilere İlginç Şeyler Gönderen Kişi Ortalığı Karıştırdı
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin mail sisteminin hacklendiğini iddia etti.
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Hackleyen kişiler, öğrencilere birbirinden ilginç içeriklere sahip mailler gönderdi.
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Bu durum ise hem güldürdü hem düşündürdü. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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