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Ailesinin de Mezuniyet Törenine Geldiğini Fotoğraftan Fark Edip Duygu Seline Kapılan Kıza Gelen Tepkiler

Ailesinin de Mezuniyet Törenine Geldiğini Fotoğraftan Fark Edip Duygu Seline Kapılan Kıza Gelen Tepkiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 22:33

Geçtiğimiz günlerde ailesinin gelmeyeceğini sanan kız, gerçeği fark edince duygu seline kapılmıştı. O videoya birbirinden farklı yorumlar geldi.

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Sizler de takdir edersiniz birçok üniversite için mezuniyet tarihi geldi. Bu süreçte kep atma törenleri yapılıyor.

Sizler de takdir edersiniz birçok üniversite için mezuniyet tarihi geldi. Bu süreçte kep atma törenleri yapılıyor.

Hatırlarsanız biz de X (Twitter) hesabımızda bir mezuniyet anısı paylaşmıştık. Ailesinin gelmeyeceğini sanan kız, gerçeği fark edince duygu seline kapılmıştı.

Duygu seline kapılan daha farklı kişiler de vardı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Duygu seline kapılan daha farklı kişiler de vardı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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duygulanmamak elde mi ya ailedir candır kandır normal olanı da bu zaten 🙏🙏🙏