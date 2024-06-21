Ailesinin de Mezuniyet Törenine Geldiğini Fotoğraftan Fark Edip Duygu Seline Kapılan Kıza Gelen Tepkiler
Ailesinin de Mezuniyet Törenine Geldiğini Fotoğraftan Fark Edip Duygu Seline Kapılan Kıza Gelen Tepkiler
Geçtiğimiz günlerde ailesinin gelmeyeceğini sanan kız, gerçeği fark edince duygu seline kapılmıştı. O videoya birbirinden farklı yorumlar geldi.
Buyrun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler de takdir edersiniz birçok üniversite için mezuniyet tarihi geldi. Bu süreçte kep atma törenleri yapılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygu seline kapılan daha farklı kişiler de vardı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
duygulanmamak elde mi ya ailedir candır kandır normal olanı da bu zaten 🙏🙏🙏