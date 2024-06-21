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Tekerlekli Sandalyede Olduğu İçin Kendisini Dilenci Sanan İnsanları Anlatan Kişi Yürekleri Dağladı

Tekerlekli Sandalyede Olduğu İçin Kendisini Dilenci Sanan İnsanları Anlatan Kişi Yürekleri Dağladı

Kurban Bayramı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 20:20

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kurban Bayramı arefesinde yaşadığı bir olayı anlattı. Bahsettiği olayda mezarlığa gittiğini ve mezarlıkta insanların kendisini 'dilenci sandığını' dile getirdi. Tekerlekli sandalyede olduğu için insanların kendisine para vermeye çalıştığını da söyleyen kullanıcı adeta yürekleri dağladı.

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kurban Bayramı arefesinde yaşadığı bir olaydan bahsetti. Bahsettiği olayda mezarlığa gittiğini ve mezarlıkta insanların kendisini 'dilenci sandığını' dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kurban Bayramı arefesinde yaşadığı bir olaydan bahsetti. Bahsettiği olayda mezarlığa gittiğini ve mezarlıkta insanların kendisini 'dilenci sandığını' dile getirdi.

Bunun sebebinin 'tekerlekli sandalyede olması' olduğunu söyleyen kullanıcının yaşadığı bu trajik durum ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bunun sebebinin 'tekerlekli sandalyede olması' olduğunu söyleyen kullanıcının yaşadığı bu trajik durum ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

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