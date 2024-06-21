Tekerlekli Sandalyede Olduğu İçin Kendisini Dilenci Sanan İnsanları Anlatan Kişi Yürekleri Dağladı

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kurban Bayramı arefesinde yaşadığı bir olayı anlattı. Bahsettiği olayda mezarlığa gittiğini ve mezarlıkta insanların kendisini 'dilenci sandığını' dile getirdi. Tekerlekli sandalyede olduğu için insanların kendisine para vermeye çalıştığını da söyleyen kullanıcı adeta yürekleri dağladı.

Detaylar👇