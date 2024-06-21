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Yaptığı Alışılmışın Dışındaki Bisküvili Pastasıyla Goygoycuların Diline Fena Halde Düşen Twitter Kullanıcısı

Yaptığı Alışılmışın Dışındaki Bisküvili Pastasıyla Goygoycuların Diline Fena Halde Düşen Twitter Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:06

Bir X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı bisküvili pastayı paylaşarak adeta tepki çekti. Pastanın birazcık 'alışılmışın dışında' olmasına birbirinden farklı yorum geldi. Paylaşan kullanıcı 'Sizin güzellik standartlarınıza uymak zorunda değiliz' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı bisküvili pastayı paylaşarak adeta tepki çekti.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı bisküvili pastayı paylaşarak adeta tepki çekti.
twitter.com

Pastanın birazcık 'alışılmışın dışında' olmasına birbirinden farklı yorum geldi. Paylaşan kullanıcı 'Sizin güzellik standartlarınıza uymak zorunda değiliz' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Pastanın birazcık 'alışılmışın dışında' olmasına birbirinden farklı yorum geldi. Paylaşan kullanıcı 'Sizin güzellik standartlarınıza uymak zorunda değiliz' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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