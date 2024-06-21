Yaptığı Alışılmışın Dışındaki Bisküvili Pastasıyla Goygoycuların Diline Fena Halde Düşen Twitter Kullanıcısı
Yaptığı Alışılmışın Dışındaki Bisküvili Pastasıyla Goygoycuların Diline Fena Halde Düşen Twitter Kullanıcısı
Bir X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı bisküvili pastayı paylaşarak adeta tepki çekti. Pastanın birazcık 'alışılmışın dışında' olmasına birbirinden farklı yorum geldi. Paylaşan kullanıcı 'Sizin güzellik standartlarınıza uymak zorunda değiliz' notunu düşmeyi ihmal etmedi.
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, yaptığı bisküvili pastayı paylaşarak adeta tepki çekti.
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Pastanın birazcık 'alışılmışın dışında' olmasına birbirinden farklı yorum geldi. Paylaşan kullanıcı 'Sizin güzellik standartlarınıza uymak zorunda değiliz' notunu düşmeyi ihmal etmedi.
Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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