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Aldatmanın da Bir Şiddet Türü Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Aldatmanın da Bir Şiddet Türü Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 17:31

Bir X (Twitter) kullanıcısı, aldatmanın şiddet olduğunu dile getirdiği bir gönderi paylaştı. Bu gönderi de sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Aldatma bir şiddet midir yoksa değil midir tartışması da kısa sürede alevlendi.

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Aldatmak bazı evliliklerin ya da ikili ilişkilerin dinamiğinde bulunabiliyor. Bu durum zaman zaman yıkıcı olsa da birçoğumuz için ders çıkarılması gereken bir olaya da dönüşebiliyor.

Aldatmak bazı evliliklerin ya da ikili ilişkilerin dinamiğinde bulunabiliyor. Bu durum zaman zaman yıkıcı olsa da birçoğumuz için ders çıkarılması gereken bir olaya da dönüşebiliyor.

Peki aldatmak bir şiddet midir? Bir X (Twitter) kullanıcısı, aldatmanın şiddet olduğunu dile getirdiği bir gönderi paylaştı.

Peki aldatmak bir şiddet midir? Bir X (Twitter) kullanıcısı, aldatmanın şiddet olduğunu dile getirdiği bir gönderi paylaştı.
twitter.com

'Mansplaining' nedir diye soruyor olabilirsiniz. Feminist literatürde kendini yücelten erkek anlamı taşıyor. Kadınlara ataerkil bir konuşma tarzıyla sürekli emir veren erkek modellerine 'mansplaining' deniyor.

Peki asıl durum ne? Diğer insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇

Peki asıl durum ne? Diğer insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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