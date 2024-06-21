Aldatmanın da Bir Şiddet Türü Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Aldatmanın da Bir Şiddet Türü Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Aldatmak bazı evliliklerin ya da ikili ilişkilerin dinamiğinde bulunabiliyor. Bu durum zaman zaman yıkıcı olsa da birçoğumuz için ders çıkarılması gereken bir olaya da dönüşebiliyor.
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Peki aldatmak bir şiddet midir? Bir X (Twitter) kullanıcısı, aldatmanın şiddet olduğunu dile getirdiği bir gönderi paylaştı.
Peki asıl durum ne? Diğer insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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