Hayatın Sillesini Yemiş Kişilerden Ağızları Açık Bırakan Birbirinden İlginç İtiraflar
Hayatın Sillesini Yemiş Kişilerden Ağızları Açık Bırakan Birbirinden İlginç İtiraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confessions/...
Zaman zaman birbirinden farklı itiraflar duyabiliyoruz. Birçoğumuz için bu itiraflar yüz kızartıcı olabiliyor ya da ağzımızı açık bırakabiliyor.
Gelin o itiraflardan bazılarına beraber bakalım👇
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1. "Uzun zamandır en yakın arkadaşımın karısına aşığım..."
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2. "Kız kardeşimi kıskanıyorum..."
3. "Bunun söylemekten çok utanıyorum ama her karın ağrısı çektiğim eya da bağırsaklarım bozulduğunda bundan zevk alıyorum."
4. "Karım çok yakında doğum yapacak. Fakat içimde gram heyecan yok..."
5. "6 yıl aralıksız hiç yıkamadan aynı braleti giydim..."
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6. "3 sene önce çalıştığım iş yerinde büyük miktarda para çalmıştım. Hala kimse bilmiyor. O dönem birkaç kişi işten çıkarıldı."
7. "Sevgilisi olan erkeklere çekiliyorum..."
8. "9 yıl önce ölen annem ve babama her ay aralıksız mektuplar yazıp gönderiyorum."
9. "Hala eski sevgilimi unutamıyorum. Onu değil ama onunla paylaştığım şeyleri özlüyorum."
10. "Kendimden nefret ediyorum. Her açıdan."
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11. "Yalnız kalma korkum olduğu için 6 aydır toksik bir ilişkinin içerisindeyim ve ayrılamıyorum."
12. "9 yaşındayken babannemin saatini çalıp o zamanlar sevdiğim kıza vermiştim. Hala kayıp sanıyorlar. Manevi değeri çok yüksekti."
13. "İnternette doktor taklidi yapıp insanlara tavsiyeler veriyorum."
14. "Kocamın geçmişteki ilişkilerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Aklımdan çıkaramıyorum."
15. "Gittikçe daha muhafazakar birine dönüşüyorum. Bunun nedenini hiçbir şekilde bilemiyorum."
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