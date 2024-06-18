Hayatın Sillesini Yemiş Kişilerden Ağızları Açık Bırakan Birbirinden İlginç İtiraflar

Küçük kardeşimin henüz hangi işe girmesi gerektiği ya da kim olmak istediği konusunda endişelenmek zorunda olmaması hiç adil değil. O zamanlar hayat çok daha az stresliydi ve ben bunun kıymetini yeterince bilemedim. Geri dönmek için her şeyi yapardım ama yapamam. Bu hiç adil değil.