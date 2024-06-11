Erkek Arkadaşının Tanışma Uygulaması Kullandığını Fark Edince Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Erkek Arkadaşının Tanışma Uygulaması Kullandığını Fark Edince Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Bir kadın, uzun süredir birliktelik yaşadığı erkek arkadaşını tanışma uygulamasında gördüğü için dünyasının başına yıkıldığını dile getirdi. Bu süreci nasıl yönettiğini de bilemediğini dile getiren kadın, süreci en ince ayrıntısına kadar anlattı.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, uzun süredir birliktelik yaşadığı erkek arkadaşını tanışma uygulamasında gördüğü için dünyasının başına yıkıldığını dile getirdi.
11 aydır beraber olduklarını söyleyen kadın, süreci şu şekilde anlatıyor👇
“İlk başta olabildiğince olumlu yaklaşmaya çalıştım... Belki eski bir profildir diye düşündüm... Ama hayır. Son zamanlarda birçok profille eşleşmiş ve etkileşimde bulunmuş."
“Bu hafta sonu bütün planlarımızı yapmıştık, akşam yemeği rezervasyonu, yüzme, yürüyüş, öğle yemeği, sinema... Açıkçası şimdi gitmeyi düşünmüyorum."
"Şimdi ona ne yazacağımı bilmiyorum. Gerçekten moralim çok bozuk..."
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"Onunla konuşmak istiyorum ama histerik görünmek istemiyorum. Elimden geldiğince seviyeli bitirmek istiyorum. Onun seviyesine düşmek istemiyorum."
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