Erkek Arkadaşının Tanışma Uygulaması Kullandığını Fark Edince Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın

Bir kadın, uzun süredir birliktelik yaşadığı erkek arkadaşını tanışma uygulamasında gördüğü için dünyasının başına yıkıldığını dile getirdi. Bu süreci nasıl yönettiğini de bilemediğini dile getiren kadın, süreci en ince ayrıntısına kadar anlattı.

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