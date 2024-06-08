Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Mahallemdeki dövmeci...
3. Burada ne anlatılmak isteniyor tam olarak?
4. "Sosyal medya platformlarında reklamını bu dövmeyle yaptırmış."
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Kızımın mezuniyetinde karşılaştığım dövme..."
7. Bizce bu kolun 'değeri' bu kadar olmamalı.
8. Kylie Jenner mı bu?
9. "Arkadaşımın yaptığı 'gökyüzü' tasviri."
10. Sanatsallık...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Arkadaşımın evinde uyuyakalmışım ve bana bu dövmeyi yapmış."
12. Tatsız...
13. Gülmekten öldük.😂
14. Bu suratsızlık şaka mı?
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın