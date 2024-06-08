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Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 12:01

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. Mahallemdeki dövmeci...

2. Mahallemdeki dövmeci...

3. Burada ne anlatılmak isteniyor tam olarak?

3. Burada ne anlatılmak isteniyor tam olarak?

4. "Sosyal medya platformlarında reklamını bu dövmeyle yaptırmış."

4. "Sosyal medya platformlarında reklamını bu dövmeyle yaptırmış."

5. 👇

5. 👇
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6. "Kızımın mezuniyetinde karşılaştığım dövme..."

6. "Kızımın mezuniyetinde karşılaştığım dövme..."

7. Bizce bu kolun 'değeri' bu kadar olmamalı.

7. Bizce bu kolun 'değeri' bu kadar olmamalı.

8. Kylie Jenner mı bu?

8. Kylie Jenner mı bu?

9. "Arkadaşımın yaptığı 'gökyüzü' tasviri."

9. "Arkadaşımın yaptığı 'gökyüzü' tasviri."

10. Sanatsallık...

10. Sanatsallık...
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11. "Arkadaşımın evinde uyuyakalmışım ve bana bu dövmeyi yapmış."

11. "Arkadaşımın evinde uyuyakalmışım ve bana bu dövmeyi yapmış."

12. Tatsız...

12. Tatsız...

13. Gülmekten öldük.😂

13. Gülmekten öldük.😂

14. Bu suratsızlık şaka mı?

14. Bu suratsızlık şaka mı?

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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