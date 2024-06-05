Yeni Doğan Çocuğunun Nadir Görülen Bir Kafatası Hastalığına Sahip Olduğunu Öğrenen Annenin Trajik Hikayesi
Yeni Doğan Çocuğunun Nadir Görülen Bir Kafatası Hastalığına Sahip Olduğunu Öğrenen Annenin Trajik Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
38 yaşındaki Christina Kuczerepa, oğlunun nadir görülen bir kafatası rahatsızlığı olduğu için ameliyat olması gerektiğini öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı. Annenin ve babanın üzücü açıklamaları ise gündem oldu.
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38 yaşındaki Christina Kuczerepa, oğlunun nadir görülen bir kafatası rahatsızlığı olduğu için ameliyat olması gerektiğini öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı.
Doktorlar daha önce hamilelik muayenesi sırasında küçük Zander'in alışılmadık bir kafa şekline sahip olduğunu ancak herhangi bir endişeleri olursa kendileriyle temasa geçeceklerini söylemişlerdi.
Ancak Zander 2021'de dört hafta erken doğunca Christina ve eşi Alexander'a oğullarının 'metopik kraniyosinostoz' adı verilen bir rahatsızlığı olduğu ve bir ameliyata alınması gerektiği söylendi.
Normal vakalarda, bebekler birkaç kemik 'plakası' ile doğduklarında, sütürler yaşlandıkça yavaş yavaş birleşir. Ancak metopik kraniyosinostoz vakalarında, bebeğin kafatası doğumdan önce birbiriyle kaynaşmıştır.
“Zander'in durumunda alın kemikleri birbirine kaynaşmıştı. Bize ameliyat olması gerekebileceği söylendi ama haftalar sonra bir mektup aldık. Dokuz ila 12 aylıkken ameliyat olacağı söylendi ama 16 aylıkken ameliyat oldu. Çok zor bir durumdu."
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“Zander da Covid sırasında doğdu, bu yüzden her şey durmuştu, ailemizi ve arkadaşlarımızı göremiyorduk ve gelip gelmeyeceğimizi bilmiyorduk. Zander'ın büyük bir ameliyat geçirmesiyle karşı karşıyaydık ve bunun onu uzun vadede nasıl etkileyeceğini bilmiyorduk.”
Christina ve Alexander, Zander için zaten çok endişeleniyorlardı ancak çift, ameliyata neyin sebep olduğunu anladıklarında dehşete düştüklerini söyledi.
“Çok üzgün ve perişandım. Çok fazla suçluluk duygusu yaşadım, kendimi suçladım çünkü onu taşıyan bendim. Ona bu durumu yaşatan kişi benmişim gibi hissettim. Otizm belirtileri gösteriyordu ve bir cerrah bu iki durumun bağlantılı olabileceğini ve bu durumu çok gördüğünü söyledi."
Başarılı geçen ameliyat sonrasında Christina, Zander'in şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ve geleceği düşünmek her ne kadar “korkutucu” olsa da olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını söylüyor.
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