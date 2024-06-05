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Yeni Doğan Çocuğunun Nadir Görülen Bir Kafatası Hastalığına Sahip Olduğunu Öğrenen Annenin Trajik Hikayesi

Yeni Doğan Çocuğunun Nadir Görülen Bir Kafatası Hastalığına Sahip Olduğunu Öğrenen Annenin Trajik Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 13:14

38 yaşındaki Christina Kuczerepa, oğlunun nadir görülen bir kafatası rahatsızlığı olduğu için ameliyat olması gerektiğini öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı. Annenin ve babanın üzücü açıklamaları ise gündem oldu.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
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38 yaşındaki Christina Kuczerepa, oğlunun nadir görülen bir kafatası rahatsızlığı olduğu için ameliyat olması gerektiğini öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı.

38 yaşındaki Christina Kuczerepa, oğlunun nadir görülen bir kafatası rahatsızlığı olduğu için ameliyat olması gerektiğini öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı.

Doktorlar daha önce hamilelik muayenesi sırasında küçük Zander'in alışılmadık bir kafa şekline sahip olduğunu ancak herhangi bir endişeleri olursa kendileriyle temasa geçeceklerini söylemişlerdi.

Doktorlar daha önce hamilelik muayenesi sırasında küçük Zander'in alışılmadık bir kafa şekline sahip olduğunu ancak herhangi bir endişeleri olursa kendileriyle temasa geçeceklerini söylemişlerdi.

Not: Görsel temsilidir.

Ancak Zander 2021'de dört hafta erken doğunca Christina ve eşi Alexander'a oğullarının 'metopik kraniyosinostoz' adı verilen bir rahatsızlığı olduğu ve bir ameliyata alınması gerektiği söylendi.

Ancak Zander 2021'de dört hafta erken doğunca Christina ve eşi Alexander'a oğullarının 'metopik kraniyosinostoz' adı verilen bir rahatsızlığı olduğu ve bir ameliyata alınması gerektiği söylendi.

Annesi, “Dürüst olmak gerekirse, Zander doğana kadar bu konuda hiçbir şey bilmiyorduk. Kendimizi çok boşlukta hissettik. Gelişim taraması yaptırdığımızda bize alışılmadık bir kafa şekli olduğunu söylediler. Herhangi bir endişe olursa bize geri döneceklerini söylediler ama kimse geri dönmedi, biz de çok fazla düşünmedik. Sonra Zander doğdu.” diyor.

Normal vakalarda, bebekler birkaç kemik 'plakası' ile doğduklarında, sütürler yaşlandıkça yavaş yavaş birleşir. Ancak metopik kraniyosinostoz vakalarında, bebeğin kafatası doğumdan önce birbiriyle kaynaşmıştır.

Normal vakalarda, bebekler birkaç kemik 'plakası' ile doğduklarında, sütürler yaşlandıkça yavaş yavaş birleşir. Ancak metopik kraniyosinostoz vakalarında, bebeğin kafatası doğumdan önce birbiriyle kaynaşmıştır.

“Zander'in durumunda alın kemikleri birbirine kaynaşmıştı. Bize ameliyat olması gerekebileceği söylendi ama haftalar sonra bir mektup aldık. Dokuz ila 12 aylıkken ameliyat olacağı söylendi ama 16 aylıkken ameliyat oldu. Çok zor bir durumdu."

“Zander'in durumunda alın kemikleri birbirine kaynaşmıştı. Bize ameliyat olması gerekebileceği söylendi ama haftalar sonra bir mektup aldık. Dokuz ila 12 aylıkken ameliyat olacağı söylendi ama 16 aylıkken ameliyat oldu. Çok zor bir durumdu."
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“Zander da Covid sırasında doğdu, bu yüzden her şey durmuştu, ailemizi ve arkadaşlarımızı göremiyorduk ve gelip gelmeyeceğimizi bilmiyorduk. Zander'ın büyük bir ameliyat geçirmesiyle karşı karşıyaydık ve bunun onu uzun vadede nasıl etkileyeceğini bilmiyorduk.”

“Zander da Covid sırasında doğdu, bu yüzden her şey durmuştu, ailemizi ve arkadaşlarımızı göremiyorduk ve gelip gelmeyeceğimizi bilmiyorduk. Zander'ın büyük bir ameliyat geçirmesiyle karşı karşıyaydık ve bunun onu uzun vadede nasıl etkileyeceğini bilmiyorduk.”

Christina ve Alexander, Zander için zaten çok endişeleniyorlardı ancak çift, ameliyata neyin sebep olduğunu anladıklarında dehşete düştüklerini söyledi.

Christina ve Alexander, Zander için zaten çok endişeleniyorlardı ancak çift, ameliyata neyin sebep olduğunu anladıklarında dehşete düştüklerini söyledi.

“Bize kulaktan kulağa keseceklerini söylediler. Alnını kesecekler ve derisini geri koyacaklardı. Küçük bebeğime ne olacağını duymak çok bunaltıcıydı. Çok korkutucuydu. Ne kadar korkunç...'

“Çok üzgün ve perişandım. Çok fazla suçluluk duygusu yaşadım, kendimi suçladım çünkü onu taşıyan bendim. Ona bu durumu yaşatan kişi benmişim gibi hissettim. Otizm belirtileri gösteriyordu ve bir cerrah bu iki durumun bağlantılı olabileceğini ve bu durumu çok gördüğünü söyledi."

“Çok üzgün ve perişandım. Çok fazla suçluluk duygusu yaşadım, kendimi suçladım çünkü onu taşıyan bendim. Ona bu durumu yaşatan kişi benmişim gibi hissettim. Otizm belirtileri gösteriyordu ve bir cerrah bu iki durumun bağlantılı olabileceğini ve bu durumu çok gördüğünü söyledi."

“Eskiden çok üzülürdüm, kocama ağlardım ve kendimi suçlardım. Bana bunun benim suçum olmadığını söylerdi, herkes de öyle. Onları taşıyan kişi siz olduğunuzda, sadece kendinizi suçluyorsunuz. Herkes bana bunu yapmamamı söylese de hala yapıyorum.”

Başarılı geçen ameliyat sonrasında Christina, Zander'in şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ve geleceği düşünmek her ne kadar “korkutucu” olsa da olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını söylüyor.

Başarılı geçen ameliyat sonrasında Christina, Zander'in şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ve geleceği düşünmek her ne kadar “korkutucu” olsa da olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını söylüyor.

 “Şu anda daha fazla ameliyata ihtiyacı olup olmayacağından emin değiliz. Yıllık kontrollerini yaptırıyor. Cranio Ribbons grubundan pek çok insan tanıyorum, ergenlik çağlarında hala kontrollerini yaptırıyorlar. Yani bu gözetim altında tutulması gereken bir şey. Bundan sonrasını biz hallederiz.”

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