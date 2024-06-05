Yeni Doğan Çocuğunun Nadir Görülen Bir Kafatası Hastalığına Sahip Olduğunu Öğrenen Annenin Trajik Hikayesi

Annesi, “Dürüst olmak gerekirse, Zander doğana kadar bu konuda hiçbir şey bilmiyorduk. Kendimizi çok boşlukta hissettik. Gelişim taraması yaptırdığımızda bize alışılmadık bir kafa şekli olduğunu söylediler. Herhangi bir endişe olursa bize geri döneceklerini söylediler ama kimse geri dönmedi, biz de çok fazla düşünmedik. Sonra Zander doğdu.” diyor.