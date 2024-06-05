Ünlü YouTuber Duru Önver'in Stalk Yapanları Tespit Etmek İçin Uyguladığı Yöntem Tepki Çekti
Ünlü YouTuber Duru Önver'in Stalk Yapanları Tespit Etmek İçin Uyguladığı Yöntem Tepki Çekti
Ünlü YouTuber Duru Önver, sonradan hikayelerinizi izleyen ya da sizi gizlice takip eden kişileri görebilmeniz için bir yol söyledi. Yöntemi görenler ise birbirinden farklı tepki gösterdi.
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Instagram kullanıcılarının en çok kullandığı özellikleren biri olan 'öne çıkarılanlar' özelliği, kullanıcıların attığı hikayelerin profillerinde sabit olarak kalmasını sağlıyor.
Fakat 48 saat sonra hikayeyi izleyen kişileri göremiyorsunuz. Bu nedenle sonradan profilinize girip hikayelerini izleyen birisi varsa bundan haberiniz olmuyor.
Fakat ünlü YouTuber Duru Önver, sonradan hikayelerinizi izleyen ya da sizi gizlice takip eden kişileri görebilmeniz için bir yol söyledi.
Anlattığına göre bir hikaye paylaşıp hikayenin üzerine ise 'emoji çıkartması' koyuyorsunuz.
Ardından onu büyütüp hikayeyi izleyen kullanıcıların yanlışlıkla hikayeye tepki bırakmasını sağlıyorsunuz.
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İsterseniz o videoyu bir izleyelim👇
Gelin kim ne demiş, beraber bakalım👇
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