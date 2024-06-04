Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesinde Yolcuların Neden Tek Tek Karşılandığını Açıkladı
Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesinde Yolcuların Neden Tek Tek Karşılandığını Açıkladı
Kaynak: https://www.ladbible.com/lifestyle/tr...
Bir uçuş görevlisi, yolcuların koltuklarına yerleşirken neden onları selamladıklarını söyledi. Videosuna öncelikle 'Kibar olmak için...' dese de akabinde aslında bunun arkasında başka bir şey olduğunu da sözlerine ekledi. Bakalım nedenmiş?
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