Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesinde Yolcuların Neden Tek Tek Karşılandığını Açıkladı

Bir uçuş görevlisi, yolcuların koltuklarına yerleşirken neden onları selamladıklarını söyledi. Videosuna öncelikle 'Kibar olmak için...' dese de akabinde aslında bunun arkasında başka bir şey olduğunu da sözlerine ekledi. Bakalım nedenmiş?

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