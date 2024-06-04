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Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesinde Yolcuların Neden Tek Tek Karşılandığını Açıkladı

Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesinde Yolcuların Neden Tek Tek Karşılandığını Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 18:29

Bir uçuş görevlisi, yolcuların koltuklarına yerleşirken neden onları selamladıklarını söyledi. Videosuna öncelikle 'Kibar olmak için...' dese de akabinde aslında bunun arkasında başka bir şey olduğunu da sözlerine ekledi. Bakalım nedenmiş?

Buyrun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.ladbible.com/lifestyle/tr...

Hepimiz sık sık uçak yolculuğu yapıyoruzdur. En çok rağbet gören ulaşım araçlarından biri olan uçaklarda sık sık ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz.

Hepimiz sık sık uçak yolculuğu yapıyoruzdur. En çok rağbet gören ulaşım araçlarından biri olan uçaklarda sık sık ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz.

Uçuş görevlileri ve kabin memurları da sık sık yolcuları uyarıyor. Örneğin geçtiğimiz ay bir uçuş görevlisi, uçakta tuvaletleri kullanmayın uyarısında bulunmuştu.

Şimdi de başka bir uçuş görevlisi, yolcuların koltuklarına yerleşirken neden onları selamladıklarını söyledi. Videosuna öncelikle 'Kibar olmak için...' dese de akabinde aslında bunun arkasında başka bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Şimdi de başka bir uçuş görevlisi, yolcuların koltuklarına yerleşirken neden onları selamladıklarını söyledi. Videosuna öncelikle 'Kibar olmak için...' dese de akabinde aslında bunun arkasında başka bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu durumu özellikle Avrupa'ya giden yolculuklarda yaşadığını dile getiren görevli, durumu şu şekilde açıklıyor.

Bu durumu özellikle Avrupa'ya giden yolculuklarda yaşadığını dile getiren görevli, durumu şu şekilde açıklıyor.

“Uçuş görevlisi sizi sadece nezaketen değil, aynı zamanda uçamayacak kadar sarhoş ya da hasta olup olmadığınızı kontrol etmek için de selamlar.”

“Uçuş görevlisi sizi sadece nezaketen değil, aynı zamanda uçamayacak kadar sarhoş ya da hasta olup olmadığınızı kontrol etmek için de selamlar.”

"Bu sayede uçuş görevlisi sizin uçuş esnasında bir sorun yaşamayacağınızdan emin olmak ister."

"Bu sayede uçuş görevlisi sizin uçuş esnasında bir sorun yaşamayacağınızdan emin olmak ister."

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