Emekli Uçuş Görevlisi, Uçakta Gördüğü Birbirinden İğrenç Olayları Anlattı: 'Tuvaletleri Kullanmayın'
Emekli Uçuş Görevlisi, Uçakta Gördüğü Birbirinden İğrenç Olayları Anlattı: 'Tuvaletleri Kullanmayın'
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/02/lifesty...
Emekli uçuş görevlisi Cher, uçakta karşılaştığı birkaç ilginç durumdan bahsediyor. İnsanların zaman zaman hasta bir şekilde uçağa bindiği için kustuğunu dile getiriyor.
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Hepimiz hayatımızda bir kez de olsa uçak yolculuğu yapmışızdır. Bu yolculuklar zaman zaman bizler için bazen tecrübe niteliğinde olabiliyor.😂
Peki uçakta karşılaştığınız en garip şey neydi diye sorsak?
Emekli uçuş görevlisi Cher, uçakta karşılaştığı birkaç ilginç durumdan şöyle bahsediyor:
"Bir keresinde bir adam arka tarafa geldi ve servis arabasının üzerine eğilip servis arabasının içine kustu.
"Adam hasta olduğu halde uçağa bindi ve kimse uçuş sırasında yiyecek ya da içecek alamadı çünkü her yer bir adamın kusmuğuyla kaplıydı."
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Hatta bir kişi, uyarı yapıldığında "Hastayken uçağa binmediğiniz için biletininizin para iadesini alamamanız kötü," diye espri yapmış.
Cher, yolcuların sıvı içeren herhangi bir şişeyi ters bir şekilde çöp kutusuna koymalarının da kötü olduğunu ve erkeklerin kirlilik nedeniyle türbülans sırasında tuvalete gitmemeleri gerektiğini söyledi.
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