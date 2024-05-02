Emekli Uçuş Görevlisi, Uçakta Gördüğü Birbirinden İğrenç Olayları Anlattı: 'Tuvaletleri Kullanmayın'

'Birilerinin kendilerini iyi hissetmediklerini bilerek uçağa bindiklerini ve yüksekliğe çıkar çıkmaz kendilerini çok daha kötü hissettiklerini ve kontrolsüz bir şekilde istifra ettiklerini veya başka şeylerin kontrolsüz bir şekilde ağızlarından çıktığını her zaman görüyorum.'