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Emekli Uçuş Görevlisi, Uçakta Gördüğü Birbirinden İğrenç Olayları Anlattı: 'Tuvaletleri Kullanmayın'

Emekli Uçuş Görevlisi, Uçakta Gördüğü Birbirinden İğrenç Olayları Anlattı: 'Tuvaletleri Kullanmayın'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 22:01

Emekli uçuş görevlisi Cher, uçakta karşılaştığı birkaç ilginç durumdan bahsediyor. İnsanların zaman zaman hasta bir şekilde uçağa bindiği için kustuğunu dile getiriyor.

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Kaynak: https://nypost.com/2024/05/02/lifesty...
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Hepimiz hayatımızda bir kez de olsa uçak yolculuğu yapmışızdır. Bu yolculuklar zaman zaman bizler için bazen tecrübe niteliğinde olabiliyor.😂

Hepimiz hayatımızda bir kez de olsa uçak yolculuğu yapmışızdır. Bu yolculuklar zaman zaman bizler için bazen tecrübe niteliğinde olabiliyor.😂

Peki uçakta karşılaştığınız en garip şey neydi diye sorsak?

Peki uçakta karşılaştığınız en garip şey neydi diye sorsak?

Emekli uçuş görevlisi Cher, uçakta karşılaştığı birkaç ilginç durumdan şöyle bahsediyor:

Emekli uçuş görevlisi Cher, uçakta karşılaştığı birkaç ilginç durumdan şöyle bahsediyor:

'Birilerinin kendilerini iyi hissetmediklerini bilerek uçağa bindiklerini ve yüksekliğe çıkar çıkmaz kendilerini çok daha kötü hissettiklerini ve kontrolsüz bir şekilde istifra ettiklerini veya başka şeylerin kontrolsüz bir şekilde ağızlarından çıktığını her zaman görüyorum.'

"Bir keresinde bir adam arka tarafa geldi ve servis arabasının üzerine eğilip servis arabasının içine kustu.

"Bir keresinde bir adam arka tarafa geldi ve servis arabasının üzerine eğilip servis arabasının içine kustu.

"Adam hasta olduğu halde uçağa bindi ve kimse uçuş sırasında yiyecek ya da içecek alamadı çünkü her yer bir adamın kusmuğuyla kaplıydı."

"Adam hasta olduğu halde uçağa bindi ve kimse uçuş sırasında yiyecek ya da içecek alamadı çünkü her yer bir adamın kusmuğuyla kaplıydı."

Cher, kabin ekibinin hasta olduğunuzda sizinle ilgilenmek için orada olduğunu, ancak hasta yolcu ve diğerlerinin rahatı için kendilerini daha iyi hissettiklerinde başka bir uçuşa binmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

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Hatta bir kişi, uyarı yapıldığında "Hastayken uçağa binmediğiniz için biletininizin para iadesini alamamanız kötü," diye espri yapmış.

Hatta bir kişi, uyarı yapıldığında "Hastayken uçağa binmediğiniz için biletininizin para iadesini alamamanız kötü," diye espri yapmış.

'Eğer havayolları küçük tıbbi şikayetler için değişiklik yapmayı kolaylaştırsaydı, daha fazla insan hastayken uçuşa gelmek zorunda kalmazdı.'

Cher, yolcuların sıvı içeren herhangi bir şişeyi ters bir şekilde çöp kutusuna koymalarının da kötü olduğunu ve erkeklerin kirlilik nedeniyle türbülans sırasında tuvalete gitmemeleri gerektiğini söyledi.

'İşte bu yüzden tuvalet kabinlerinin uçaktaki en iğrenç şey olduğunu söylüyorum' diyor.

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