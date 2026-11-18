Geçen yıl Rory Lobb ile evlenen 26 yaşındaki Lexi Lobb, TikTok'ta paylaştığı videoda oyunun romantik seçeneklerine ateş püskürdü. Oyuncuların kurgusal bir kız arkadaş edinip onunla alışverişe çıkabildiğini, her gün mesajlaşıp ilgi gösterebildiğini öğrenen Lobb şöyle konuştu: 'Yeni GTA hakkında duyduğum tek şey, erkeklerin siber kız arkadaşlarını alışverişe götüreceği, her gün mesaj atacağı ve onu dünyanın en mutlu kadını yapacağı!'

Kanepede yanında oturan Rory'ye de uyarıda bulundu: 'Bunu bana da uygulasan iyi olur! Beni alışverişe götür, hepsini yap.' Ardından hükmünü verdi: 'Delilik bu, kırmızı bayrak!' Rory ise 'Ben oynayacağım!' diye karşılık verince Lexi kapıyı göstererek 'Dışarı!' dedi. Rory'nin cevabı da hazırdı: 'Ne o, oynanamayan bir karaktere mi kıskanıyorsun?'