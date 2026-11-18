AFL Yıldızının Eşi Lexi Lobb GTA 6'ya "Kırmızı Bayrak" Dedi: Kocası Rory'ye Kapıyı Gösterdi
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GTA 6'nın 19 Kasım gece yarısı Avustralya'da çıkmasına saatler kala oyun, ilişkilere ve AFL takvimine bile gölge düşürmeye başladı. Western Bulldogs oyuncusu Rory Lobb'un eşi, influencer Lexi Lobb oyundaki sanal sevgili seçeneklerini 'kırmızı bayrak' diye niteleyip TikTok'ta kocasına seslendi. Çıkış gününe denk gelen AFL draftı ise taraftarları ayrı bir derdin içine soktu.
Kaynak: Daily Mail
Lexi Lobb, GTA 6'daki sanal sevgiliyi "kırmızı bayrak" ilan edip kocasına kapıyı gösterdi.
Skylar Mae: "İlişkiniz bir video oyununa dayanamıyorsa başka hiçbir şeye dayanmaz."
GTA 6 ile aynı güne denk gelen 2026 AFL draftı için taraftarlar "büyük gaf" diyor.
Fair Work'ten çalışanlara uyarı: GTA 6 için hasta numarası yapmayın.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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