Tarihte İlk Kez 'Türk' Adını Kullanan Göktürklerin Parası Ezber Bozdu: Üstünde Kadın ve Erkek Var
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Taşkent yakınlarında bulunan bronz sikkede Soğdca yazıyla Türk-Kağan ifadesi yer alıyor.
Semerkant ve Panç çevresindeki sikke ve mühürlerde Kağan ile Hatun unvanları Soğdca yazıyla geçiyor.
Sikkelerdeki hükümdar ve kadın tasvirleri Göktürk kültürünün Orta Asya'daki izlerini gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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