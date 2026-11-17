Özbekistan Bilimler Akademisi'nden arkeolog Gaybulla Babayarov'a göre, Taşkent yakınlarındaki antik bir yerleşimde bulunan küçük bronz sikke 6. yüzyılın sonu ya da 7. yüzyılın başına tarihleniyor. Sikkenin üzerinde Soğdca yazıyla Türk-Kağan ifadesi bulunuyor. Babayarov, buradaki Türk sözcüğünün etnik kimliğe işaret eden bilinen en eski kullanım olabileceğini savunuyor.

Bundan önce Türk adının en erken geçtiği belge olarak 8. yüzyıla ait Moğolistan'daki yazıtlar biliniyordu. Sikkenin, Batı Göktürk Kağanlığı döneminde İstemi Kağan'ın soyundan gelenler tarafından bastırıldığı düşünülüyor.