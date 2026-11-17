007 Geliyor: En İyi James Bond'u Seçiyoruz!
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Serinin yeni James Bond'u belli oldu: Robert Pattinson! Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yeni filmle 007 koltuğuna oturan yedinci aktör olacak. Pattinson'dan önce Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig bu efsane karaktere hayat verdi. Yeni dönem başlamadan önce sana soruyoruz: Sence şimdiye kadarki en iyi James Bond hangisi? Oyunu ver!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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