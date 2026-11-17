'Genç nüfus' lafını ekonomi haberlerinde sık sık duyarsın, ama gençlerin çok olması tek başına bir ülkeyi zenginleştirmiyor. Asıl mesele, çalışabilecek yaşta olanların çocuk ve yaşlılara oranla ne kadar fazla olduğu ve bu dönemin nasıl değerlendirildiği. İşte demografik fırsat penceresini ve Türkiye'nin bu penceredeki yerini anlatan maddeler!