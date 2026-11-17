Demografik Fırsat Penceresi Nedir? Genç Nüfus Ne Zaman Ekonomik Avantaja Dönüşür?
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'Genç nüfus' lafını ekonomi haberlerinde sık sık duyarsın, ama gençlerin çok olması tek başına bir ülkeyi zenginleştirmiyor. Asıl mesele, çalışabilecek yaşta olanların çocuk ve yaşlılara oranla ne kadar fazla olduğu ve bu dönemin nasıl değerlendirildiği. İşte demografik fırsat penceresini ve Türkiye'nin bu penceredeki yerini anlatan maddeler!
1. Çalışma çağındakilerin bağımlı nüfustan belirgin şekilde fazla olduğu dönem
2. Bağımlılık oranı ne anlatır?
3. Pencere doğurganlık düşünce açılır
4. Doğu Asya bu fırsatı iyi kullandı
5. İlk şart: iyi eğitim ve sağlık
6. İkinci şart: yeterince iş
7. Üçüncü şart: kadınların iş hayatına katılması
8. Dördüncü şart: tasarruf ve yatırım
9. Türkiye'de pencere 2030'ların ilk yarısında kapanıyor
10. Pencere kapanınca yaşlanma başlar
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