SÖZCÜ TV binasında TEM ekipleri tarafından arama yapılmaya başlandı. Bazı yöneticiler gözaltına alınırken SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atandı. Sözcü Gazetesi, Korkusuz ve Tavır için ise bir işlem uygulanmadı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü grubuna yapılan operasyon sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun! Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun.”