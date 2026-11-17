Sözcü’ye Operasyon Düzenlendi: Sözcü TV ve sozcu.com.tr’ye Kayyum Atandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
SÖZCÜ TV ve Sözcü.com.tr'ye sabahın erken saatlerinde SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr'ye operasyon düzenlendi. Televizyon binasında arama yapılırken bazı yöneticiler de gözaltına alındı. Sözcü’nün kendi internet sitesinde yer alan habere göre Sözcü TV ve sozcu.com.tr’ye kayyum atandı.
Polis ekipleri, sabahın ilk saatlerinde SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr'ye operasyon düzenledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın