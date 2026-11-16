Ekonomik Bilgine Göre Geleceğin Hangi İhtiyacına Çözüm Bulabilirsin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekonomi deyince aklına hemen hesap kitap, yatırım ve birikim geliyor olabilir. Peki hiç gelecekte insanların en çok hangi ihtiyaçlarla karşı karşıya kalacağını düşündün mü?
1. Maaşına zam geldi ama market alışverişinde aynı ürünlere artık daha fazla para ödüyorsun. Sence bunun temel nedeni ne olabilir?
2. Bir ülkede enflasyon yükseldiğinde insanların aynı parayla satın alabildiği ürün ve hizmet miktarı genellikle azalır.
3. Bir arkadaşın bütün birikimini tek bir yatırım aracına yatırmak istiyor. Ona ne söylersin?
4. Bir ülkenin ekonomik büyümesi, o ülkedeki gelir dağılımının da otomatik olarak iyileşmesini sağlar.
5. Bir mahallede kiralar sürekli yükseliyor ve gençler kendi evlerine çıkmakta zorlanıyor. Sen bu soruna çözüm bulacak olsan nereden başlardın?
6. Bir süpermarkette aynı ürünün farklı gramajlarda ve farklı fiyatlarla satıldığını gördün. Gerçekten avantajlı olanı nasıl anlarsın?
7. Bir ülkede işsizlik oranının düşmesi, herkesin iyi koşullarda ve yeterli gelirle çalıştığı anlamına gelir.
8. Son olarak, geleceğin için bir girişim kurma fırsatın olsa hangi sorunu çözmek isterdin?
Geleceğin barınma ekonomisi uzmanısın!
Sürdürülebilir geleceğin enerji ve su öncüsüsün!
Dijital ekonominin yeni nesil girişimcisisin!
Gıda ve üretim ekonomisinin stratejistisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın