Ekonomik Bilgine Göre Geleceğin Hangi İhtiyacına Çözüm Bulabilirsin?

Sen geleceği düşünürken yalnızca bugünün ihtiyaçlarına odaklanmıyorsun. Doğal kaynakların giderek azaldığını, enerji maliyetlerinin arttığını ve suya erişimin her geçen gün daha önemli hâle geldiğini fark ediyorsun. Üstelik bu sorunların ekonomik sonuçlarını da göz ardı etmiyorsun. Yenilenebilir enerji, su tasarrufu teknolojileri veya çevre dostu üretim modelleri tam sana göre olabilir. Belki de gelecekte milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıracak bir fikrin var. Biraz daha araştırma ve doğru bir planlamayla bu fikri gerçeğe dönüştürebilirsin!