Ekonomi Okuryazarlığı Becerisi Kazanarak Sahip Olabileceğin 10 Yetenek

Mutfaktaki sızıntı için gelen ustanın hesabı 4.500 lira çıkıyor. Aylık bütçende bunun yeri yoksa para ya krediden ya kartın ekstresinden çıkıyor. Küçük bir acil durum payı bu tür sürprizleri borca çevirmeden karşılıyor. Payın büyüklüğü gelirine, ailene ve işinin sürekliliğine göre değişiyor, herkes için tek bir rakam yok. Küçük başlamak da bir yöntem, çünkü ilk sızıntıyı karşılayan pay bile işe yarıyor.