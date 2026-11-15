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Albümleri Silindi, Korodan Atıldı, 6 Dil Biliyor: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Albümleri Silindi, Korodan Atıldı, 6 Dil Biliyor: Kim Bu Şarkıcı?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
15.11.2026 - 17:01
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Her ay düzenlediğimiz şarkıcı tahmin etme testine bir yenisi eklendi! Albümleri silinen, korodan atılan ve 6 dil bilen bu şarkıcı kim?

Kemerleri bağlayın, çünkü hakkında çok şey öğreneceğiz!

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1. Okul korosundan "sesi keçiye benzediği" için reddedildi. Evet...

İlkokul ikinci sınıftayken müzik öğretmeni, sesini 'keçi melemelerine' benzeterek onu okul korosuna almadı. Bu durum şevkini kırmak yerine kendi vokal tarzını daha da sahiplenmesini sağladı.

2. İngilizceyi sözlük ve Bob Dylan şarkılarıyla öğrendi.

Kariyerinin başında tek kelime İngilizce bilmiyordu. İlk İngilizce albümü için şarkı yazmaya karar verdiğinde eline bir kafiye sözlüğü aldı. Bob Dylan, Leonard Cohen ve Walt Whitman okuyarak dili kendi kendine çözdü. Yani ana dili İngilizce değil.

3. Kılık değiştirip üniversite derslerine girdi.

3. Kılık değiştirip üniversite derslerine girdi.

Dünya çapında bir yıldız olduktan sonra 2007 yılında şapka ve eşofman takımıyla kendini gizleyerek UCLA'de 'Batı Uygarlığı Tarihi' derslerine katıldı. Kimse onun kim olduğunu anlamadı. Pandemi döneminde de Pennsylvania Üniversitesi'nden antik felsefe diploması aldı.

4. İlk iki albümü piyasadan tamamen silindi.

Çoğu kişi ilk albümünü bilir ama aslında 13 ve 15 yaşlarındayken iki albüm daha çıkardı. İkisi de ticari olarak batınca ilerleyen yıllarda bu albümlerin yeniden basılmasını bizzat engelledi.

5. Steven Spielberg'ün film teklifini geri çevirdi.

5. Steven Spielberg'ün film teklifini geri çevirdi.

1998 yapımı The Mask of Zorro filmindeki başrol için ilk teklif bizzat Spielberg tarafından ona götürüldü. Ancak o dönem İngilizcesine ve oyunculuğuna güvenmediği için rolü reddetti. Rol de böylece Catherine Zeta-Jones'a gitti.

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6. İlk şarkısını trajik bir kayıp üzerine yazdı.

Henüz 2 yaşındayken üvey abisi bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Babası bu kederini gizlemek için yıllarca güneş gözlüğü taktı. O da 8 yaşındayken babasının bu acısını anlatan bir şarkı besteledi.

7. Tam 6 dilde iletişim kurabiliyor.

7. Tam 6 dilde iletişim kurabiliyor.

Ana dili yanında İngilizce, Portekizce ve İtalyancayı akıcı bir şekilde konuşuyor. Bunlara ek olarak Fransızca ve kökenlerinin dayandığı Arapçada da derdini anlatacak ve röportaj verecek kadar bilgi sahibi.

İpuçlarını verdiğimiz şarkıcı kim?

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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