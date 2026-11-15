Albümleri Silindi, Korodan Atıldı, 6 Dil Biliyor: Kim Bu Şarkıcı?
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Her ay düzenlediğimiz şarkıcı tahmin etme testine bir yenisi eklendi! Albümleri silinen, korodan atılan ve 6 dil bilen bu şarkıcı kim?
Kemerleri bağlayın, çünkü hakkında çok şey öğreneceğiz!
1. Okul korosundan "sesi keçiye benzediği" için reddedildi. Evet...
2. İngilizceyi sözlük ve Bob Dylan şarkılarıyla öğrendi.
3. Kılık değiştirip üniversite derslerine girdi.
4. İlk iki albümü piyasadan tamamen silindi.
5. Steven Spielberg'ün film teklifini geri çevirdi.
6. İlk şarkısını trajik bir kayıp üzerine yazdı.
7. Tam 6 dilde iletişim kurabiliyor.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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