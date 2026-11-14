Sergen Yalçın Fransa Deplasmanı Öncesi Kadroda 5-6 Değişiklik Yapacaklarını Duyurdu

Forvetsiz bir oyun tercih edip etmeyecekleri sorulan Yalçın, planın daha kontrollü bir oyun üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Fransa'nın çok güçlü bir rakip olduğunu hatırlatan teknik direktör, savunma güvenliğini öne çıkardı. Yalçın'ın bu konudaki yanıtı şöyle:

'Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur.'