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Sergen Yalçın Fransa Deplasmanı Öncesi Kadroda 5-6 Değişiklik Yapacaklarını Duyurdu

Sergen Yalçın Fransa Deplasmanı Öncesi Kadroda 5-6 Değişiklik Yapacaklarını Duyurdu

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 21:17
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanı öncesinde kadro ve oyun planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, Bordeaux'da oynanacak karşılaşmada hem oyuncu hem de oyun düzeninde değişikliğe gideceklerini söyledi. Milli Takım, A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa ile karşılaşacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

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Fransa maçında 5-6 değişiklik yapılacak.

Fransa maçında 5-6 değişiklik yapılacak.

Sakatlıktan yeni dönen oyuncuların bulunduğunu belirten Yalçın, Fransa karşılaşmasında hem oyuncu hem de format değişikliğine gideceklerini açıkladı. Deplasmandaki mücadele Bordeaux'daki Stade Matmut Atlantique'te oynanacak. Yalçın bu plana ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bazen oyuncu, bazen de format değişikliğine gidiyoruz. Fransa maçında da 5-6 oyuncu değişikliği yapacağız ve farklı bir formatta oynayacağız.'

"Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok."

"Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok."

Forvetsiz bir oyun tercih edip etmeyecekleri sorulan Yalçın, planın daha kontrollü bir oyun üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Fransa'nın çok güçlü bir rakip olduğunu hatırlatan teknik direktör, savunma güvenliğini öne çıkardı. Yalçın'ın bu konudaki yanıtı şöyle:

'Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur.'

"Bu durum böyle gitmeyecek."

"Bu durum böyle gitmeyecek."

Belçika karşılaşmasını da değerlendiren Yalçın, takımın zaman zaman iyi ve baskılı oynadığını, ikinci hatta üçüncü golü bulabileceklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Bu maçlarda oyuncuları değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan teknik direktör, süreci şöyle anlattı:

'Ben aslında bu karşılaşmaları hazırlık maçları gibi görüyorum. Ufak ufak dokunuşlarla bundan sonraki sürecin hazırlığını yapıyoruz.'

Gruptaki durumu değerlendiren Yalçın, göreve yeni geldiklerini hatırlatarak şu sözleri sarf etti:

'Sadece Belçika maçında ben vardım, diğer maçlarda yoktum. Bunu aklınızda tutun, bir kenara yazın.'

Yalçın, takımın toparlanacağına inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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