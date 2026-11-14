Sergen Yalçın Fransa Deplasmanı Öncesi Kadroda 5-6 Değişiklik Yapacaklarını Duyurdu
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanı öncesinde kadro ve oyun planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, Bordeaux'da oynanacak karşılaşmada hem oyuncu hem de oyun düzeninde değişikliğe gideceklerini söyledi. Milli Takım, A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa ile karşılaşacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Fransa maçında 5-6 değişiklik yapılacak.
"Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok."
"Bu durum böyle gitmeyecek."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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