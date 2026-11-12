Ümit Özat Sergen Yalçın'ın İlk Maçının Ardından Milli Takımdaki Ömrü İçin Sert Konuştu
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A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Belçika'ya 2-1 yenildi. Yenilginin ardından teknik direktörün çalışma anlayışı hakkında sert yorumlar yapıldı. Ümit Özat'ın sözleri gündem oldu.
Ümit Özat sert eleştirilerde bulundu.
"Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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