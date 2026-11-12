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Ümit Özat Sergen Yalçın'ın İlk Maçının Ardından Milli Takımdaki Ömrü İçin Sert Konuştu

Ümit Özat Sergen Yalçın'ın İlk Maçının Ardından Milli Takımdaki Ömrü İçin Sert Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 22:45
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A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Belçika'ya 2-1 yenildi. Yenilginin ardından teknik direktörün çalışma anlayışı hakkında sert yorumlar yapıldı. Ümit Özat'ın sözleri gündem oldu.

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Ümit Özat sert eleştirilerde bulundu.

"Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör."

"Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör."

A Milli Takım'ın Belçika karşısındaki mağlubiyetinin ardından Ümit Özat, Sergen Yalçın'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Deneyimli futbol adamı, milli takımın teknik direktörü için şu ifadeleri kullandı:

'Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör. Sergen Yalçın taktik bilmez, bak sana söylüyorum, net söylüyorum. Sergen Yalçın'ın milli takımda teknik adamlık ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum...'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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