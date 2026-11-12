Türkiye Belçika Maçının Kadroları Belli Oldu: Çalhanoğlu İlk 11'de Yok

Belçika'nın ilk 11'inde Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku ve De Ketelaere bulunuyor. Belçika'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye maçında görev alamayacak. Belçika Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisini ülkesinde sürdüreceğini ve boşalan kadro kontenjanı için başka bir oyuncunun çağrılmayacağını duyurdu.