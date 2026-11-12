Türkiye Belçika Maçının Kadroları Belli Oldu: Çalhanoğlu İlk 11'de Yok
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Belçika'yı konuk ediyor. Sergen Yalçın'ın ilk maçında sahaya çıkacak 11'ler açıklandı. Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kulübede başlaması dikkat çekti.
Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.
Belçika'da De Bruyne var, Lukaku yok.
Maç saat 20.00'de ATV'de.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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