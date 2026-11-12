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Türkiye Belçika Maçının Kadroları Belli Oldu: Çalhanoğlu İlk 11'de Yok

Türkiye Belçika Maçının Kadroları Belli Oldu: Çalhanoğlu İlk 11'de Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 19:12
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Belçika'yı konuk ediyor. Sergen Yalçın'ın ilk maçında sahaya çıkacak 11'ler açıklandı. Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kulübede başlaması dikkat çekti.

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Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.

Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.

Türkiye'nin Belçika karşısındaki ilk 11'inde Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper ve Enes yer alıyor. Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise Belçika maçında yedek kulübesinde başlıyor. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden aday kadroya çağrılan Enes Ünal da milli formayla sahaya çıkacak isimler arasında.

Belçika'da De Bruyne var, Lukaku yok.

Belçika'da De Bruyne var, Lukaku yok.

Belçika'nın ilk 11'inde Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku ve De Ketelaere bulunuyor. Belçika'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye maçında görev alamayacak. Belçika Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisini ülkesinde sürdüreceğini ve boşalan kadro kontenjanı için başka bir oyuncunun çağrılmayacağını duyurdu.

Maç saat 20.00'de ATV'de.

Maç saat 20.00'de ATV'de.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki karşılaşma, 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak. Vincenzo Montella döneminin ardından göreve gelen Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşme imzalayarak milli takımın 48. teknik direktörü oldu. Türkiye, Ekim ayında deplasmanda oynanan son maçta Belçika'ya 3-0 yenilmiş ve iki takım arasındaki rekabette en ağır mağlubiyetini yaşamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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