İrfan Can'ın Çorum'daki Gol Sevinci Sergen Yalçın'a Gönderme Olarak Yorumlandı

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında bulduğu gollerden birine imza attı. Kendisinin ikinci, takımın ise üçüncü golü olan vuruşun ardından yaptığı hareket kısa sürede gündem oldu. Sevinç sosyal medyada geniş yankı buldu ve Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı. Milli takım kadrosuna davet edilmeyen futbolcunun hareketi maçın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.