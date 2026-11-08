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İrfan Can'ın Çorum'daki Gol Sevinci Sergen Yalçın'a Gönderme Olarak Yorumlandı

İrfan Can'ın Çorum'daki Gol Sevinci Sergen Yalçın'a Gönderme Olarak Yorumlandı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 18:12
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 yendi. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, takımın üçüncü golünü attı. Kahveci'nin golün ardından yaptığı hareket, Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı. Milli takıma çağrılmayan oyuncunun sevinci sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Belözoğlu'nun ilk maçı farklı bitti.

Belözoğlu'nun ilk maçı farklı bitti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0 yenerek farka koştu. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. Karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci oldu.

Gol sevinci tartışma yarattı.

Gol sevinci tartışma yarattı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında bulduğu gollerden birine imza attı. Kendisinin ikinci, takımın ise üçüncü golü olan vuruşun ardından yaptığı hareket kısa sürede gündem oldu. Sevinç sosyal medyada geniş yankı buldu ve Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı. Milli takım kadrosuna davet edilmeyen futbolcunun hareketi maçın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Sergen Yalçın'ın maç sonu görüntüleri akla geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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