İrfan Can'ın Çorum'daki Gol Sevinci Sergen Yalçın'a Gönderme Olarak Yorumlandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 yendi. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, takımın üçüncü golünü attı. Kahveci'nin golün ardından yaptığı hareket, Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı. Milli takıma çağrılmayan oyuncunun sevinci sosyal medyada geniş yankı buldu.
Belözoğlu'nun ilk maçı farklı bitti.
Gol sevinci tartışma yarattı.
Sergen Yalçın'ın maç sonu görüntüleri akla geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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