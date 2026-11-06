Sergen Yalçın Kadroyu Açıkladı, Serhat Öztaşdelen Sevincini Takım Arkadaşlarıyla Paylaştı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar öncesi 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. Listedeki isimlerden biri, bu sezon Süper Lig'de Kocaelispor kalesini koruyan Serhat Öztaşdelen oldu. Genç kalecinin kadroya çağrıldığını öğrendiği anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Serhat'ın heyecanla beklediği anlar Kocaelispor tarafından da paylaşıldı.
İsmini duyunca arkadaşlarına sarıldı.
Sergen Yalçın 26 kişilik listeyi açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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