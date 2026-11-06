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Sergen Yalçın Kadroyu Açıkladı, Serhat Öztaşdelen Sevincini Takım Arkadaşlarıyla Paylaştı

Sergen Yalçın Kadroyu Açıkladı, Serhat Öztaşdelen Sevincini Takım Arkadaşlarıyla Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 16:37
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar öncesi 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. Listedeki isimlerden biri, bu sezon Süper Lig'de Kocaelispor kalesini koruyan Serhat Öztaşdelen oldu. Genç kalecinin kadroya çağrıldığını öğrendiği anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Serhat'ın heyecanla beklediği anlar Kocaelispor tarafından da paylaşıldı.

İsmini duyunca arkadaşlarına sarıldı.

İsmini duyunca arkadaşlarına sarıldı.

Kadronun açıklandığı sırada takım arkadaşlarıyla birlikte olan Serhat Öztaşdelen, ismini duyar duymaz arkadaşlarına sarılarak sevincini paylaştı. Genç kalecinin mutluluğuna takım arkadaşları da ortak oldu ve o anlar kameralara yansıdı. Kocaelispor görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaşırken kulübün paylaşımı kısa sürede taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Sergen Yalçın 26 kişilik listeyi açıkladı.

Sergen Yalçın 26 kişilik listeyi açıkladı.

Sergen Yalçın, aday kadroyu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında duyurdu. 26 futbolcudan oluşan liste, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynanacak iki karşılaşma için hazırlandı. Serhat'ın milli takımla adı aslında birkaç gün önce de anılmıştı; 1 Kasım'da Yalçın'ın genç kaleciyle görüştüğü ve onu bu iki maç için değerlendirdiği konuşuluyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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