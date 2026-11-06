Sergen Yalçın Kadroyu Açıkladı, Serhat Öztaşdelen Sevincini Takım Arkadaşlarıyla Paylaştı

Sergen Yalçın, aday kadroyu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında duyurdu. 26 futbolcudan oluşan liste, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynanacak iki karşılaşma için hazırlandı. Serhat'ın milli takımla adı aslında birkaç gün önce de anılmıştı; 1 Kasım'da Yalçın'ın genç kaleciyle görüştüğü ve onu bu iki maç için değerlendirdiği konuşuluyordu.