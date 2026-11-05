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Berke Özer Milli Takım Sessizliğini Bozdu ve Sergen Yalçın'la Görüşmesini Anlattı

Berke Özer Milli Takım Sessizliğini Bozdu ve Sergen Yalçın'la Görüşmesini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 21:41
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Lille kalecisi Berke Özer'in geri dönüşünde bir sorun görmediğini daha önce açıklamıştı. Özer de bu kez konuştu ve teknik direktörle yaptığı görüşmeyi anlattı. 26 yaşındaki kaleci, milli takımdaki geçmiş sürece dair ilk kez bu kadar açık sözler kullandı.

Yalçın'ın milli takım kadrosunu 6 Kasım Cuma günü açıklaması bekleniyor.

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Özer yeni dönemden umutlu.

Özer yeni dönemden umutlu.

Fransa'da Lille forması giyen Berke Özer, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesine değindi. Kaleci, yeni dönemin kendisi için bir şans olduğunu şu sözlerle anlattı:

'Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz.'

Yalçın yine yanında oldu.

Yalçın yine yanında oldu.

Özer, Yalçın'la ilk kez konuşmadığını, ikilinin daha önce de görüştüğünü söyledi. Kaleciye göre teknik direktör son görüşmede de aynı tavrı gösterdi ve bir futbolcu için performanstan çok yanında birinin olmasının önemli olduğunu vurguladı. Gerekirse her şeye hazır olduğunu da Yalçın'a ilettiğini belirten Özer, görüşmeyi şu ifadelerle özetledi:

'Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabii ki son karar hocamızın.'

Geçmiş süreçte sessiz kaldı.

Geçmiş süreçte sessiz kaldı.

Özer, milli takımdaki önceki süreçte yaşananlara da değindi. Kaleci, o dönemde hiçbir şey konuşmadığını, basında gerçek olmayan haberler yazıldığını ve tartışmaların içine girmediğini şu sözlerle anlattı:

'Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız, herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum.'

Hedefi milli forma.

Hedefi milli forma.

Özer sözlerini A Milli Takım formasını yeniden giymek istediğini söyleyerek tamamladı. Yalçın ise daha önce Özer'le konuşacağını, geri dönmesinde bir sorun görmediğini ve oyuncuları hata yaptı diye cezalandırmayacaklarını belirtmişti. Teknik direktörün milli takım kadrosunu 6 Kasım Cuma günü açıklaması bekleniyor ve Özer'in kadroda yer alması öngörülüyor.

'İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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