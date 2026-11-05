Berke Özer Milli Takım Sessizliğini Bozdu ve Sergen Yalçın'la Görüşmesini Anlattı

Özer, Yalçın'la ilk kez konuşmadığını, ikilinin daha önce de görüştüğünü söyledi. Kaleciye göre teknik direktör son görüşmede de aynı tavrı gösterdi ve bir futbolcu için performanstan çok yanında birinin olmasının önemli olduğunu vurguladı. Gerekirse her şeye hazır olduğunu da Yalçın'a ilettiğini belirten Özer, görüşmeyi şu ifadelerle özetledi:

'Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabii ki son karar hocamızın.'