Berke Özer Milli Takım Sessizliğini Bozdu ve Sergen Yalçın'la Görüşmesini Anlattı
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Lille kalecisi Berke Özer'in geri dönüşünde bir sorun görmediğini daha önce açıklamıştı. Özer de bu kez konuştu ve teknik direktörle yaptığı görüşmeyi anlattı. 26 yaşındaki kaleci, milli takımdaki geçmiş sürece dair ilk kez bu kadar açık sözler kullandı.
Yalçın'ın milli takım kadrosunu 6 Kasım Cuma günü açıklaması bekleniyor.
Özer yeni dönemden umutlu.
Yalçın yine yanında oldu.
Geçmiş süreçte sessiz kaldı.
Hedefi milli forma.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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