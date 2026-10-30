Sergen Yalçın, Bazı Milli Futbolcuların Telefonlarına Bakmadığı İddiasına Yanıt Verdi

Sercan Hamzaoğlu, milli takımda düzenli forma giyen iki ya da üç futbolcunun Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediğini öne sürdü. Hamzaoğlu'na göre bunun nedeni, Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde bu isimler hakkında kullandığı sert ifadeler.

Hamzaoğlu'nun anlatımına göre bir görüşme sırasında yanında bulunan biri bir futbolcuyu arayıp 'Sergen Yalçın sana ulaşamıyor' dedi. Futbolcunun yanıtı ise şöyle aktarıldı: 'Ben o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde.' Başka bir oyuncunun da milli takıma gidip antrenmana çıkacağını ama Yalçın'ın yüzüne bakmayacağını söylediği öne sürüldü. Futbolcuların kimler olduğu açıklanmadı.

Yalçın, 20 Ekim'de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla dört yıllık sözleşme imzalamıştı.