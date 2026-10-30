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Sergen Yalçın, Bazı Milli Futbolcuların Telefonlarına Bakmadığı İddiasına Yanıt Verdi

Sergen Yalçın, Bazı Milli Futbolcuların Telefonlarına Bakmadığı İddiasına Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 11:45
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A Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'la ilgili gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun öne sürdüğü iddia gündem oldu. Hamzaoğlu'na göre milli takımda düzenli forma giyen iki üç futbolcu, Yalçın'ın geçmişte yorumcu olarak kendileri hakkında kullandığı sert sözler yüzünden teknik direktörün telefonlarına bakmıyor. Gazeteci Tuğba Hacıbayramoğlu'nun aktardığına göre Yalçın iddiaya yanıt verdi: Tüm futbolcularla görüntülü görüştüklerini, geri dönmeyen ya da konuşmadıkları kimse olmadığını söyledi. Eski açıklamalarına futbolcuların takılmadığını da belirten Yalçın, bu sözleri ekranda biraz da şov amacıyla yaptıklarını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu da iddiaları reddetti.

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Hamzaoğlu'na göre iki üç futbolcu Yalçın'ın telefonlarına bakmıyor

Hamzaoğlu'na göre iki üç futbolcu Yalçın'ın telefonlarına bakmıyor

Sercan Hamzaoğlu, milli takımda düzenli forma giyen iki ya da üç futbolcunun Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediğini öne sürdü. Hamzaoğlu'na göre bunun nedeni, Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde bu isimler hakkında kullandığı sert ifadeler.

Hamzaoğlu'nun anlatımına göre bir görüşme sırasında yanında bulunan biri bir futbolcuyu arayıp 'Sergen Yalçın sana ulaşamıyor' dedi. Futbolcunun yanıtı ise şöyle aktarıldı: 'Ben o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde.' Başka bir oyuncunun da milli takıma gidip antrenmana çıkacağını ama Yalçın'ın yüzüne bakmayacağını söylediği öne sürüldü. Futbolcuların kimler olduğu açıklanmadı.

Yalçın, 20 Ekim'de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla dört yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yalçın tüm futbolcularla görüntülü görüştüklerini söyledi, TFF iddiaları reddetti

Yalçın tüm futbolcularla görüntülü görüştüklerini söyledi, TFF iddiaları reddetti

Hacıbayramoğlu'nun aktarımına göre Yalçın, tüm futbolcularla FaceTime üzerinden birebir görüntülü konuştuklarını söyledi. Telefonlara geri dönmeyen ya da görüşmedikleri hiçbir futbolcunun bulunmadığını belirten Yalçın, bu hikâyelerin nereden çıktığını bilmediğini de ekledi.

Teknik direktör geçmişte televizyonda söylediği sözlere de değindi. Aktarılan ifadesi şöyle: 'Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık.' Yalçın ayrıca 'Bugün ekranda değil, sahadayız.' dedi ve milli takımın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmayacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Federasyon, bu ve benzeri ifadelerin gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibaret olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca milli futbolcuların, Yalçın ve teknik ekibin kendileriyle yaptığı görüşmelerden ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduğu belirtildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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