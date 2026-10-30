Sergen Yalçın, Bazı Milli Futbolcuların Telefonlarına Bakmadığı İddiasına Yanıt Verdi
A Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'la ilgili gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun öne sürdüğü iddia gündem oldu. Hamzaoğlu'na göre milli takımda düzenli forma giyen iki üç futbolcu, Yalçın'ın geçmişte yorumcu olarak kendileri hakkında kullandığı sert sözler yüzünden teknik direktörün telefonlarına bakmıyor. Gazeteci Tuğba Hacıbayramoğlu'nun aktardığına göre Yalçın iddiaya yanıt verdi: Tüm futbolcularla görüntülü görüştüklerini, geri dönmeyen ya da konuşmadıkları kimse olmadığını söyledi. Eski açıklamalarına futbolcuların takılmadığını da belirten Yalçın, bu sözleri ekranda biraz da şov amacıyla yaptıklarını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu da iddiaları reddetti.
Hamzaoğlu'na göre iki üç futbolcu Yalçın'ın telefonlarına bakmıyor
Yalçın tüm futbolcularla görüntülü görüştüklerini söyledi, TFF iddiaları reddetti
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