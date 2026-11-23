Sarıyer'de Aslan Alarmı Sürerken Avatar Atakan'ın Paylaşımı Gündem Oldu: "Şu An Aramızda 150-200 Metre Var"
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İstanbul Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslan için başlatılan arama çalışmaları sürerken, Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın Instagram hikâyesi sosyal medyada konuşulmaya başladı. Atakan, paylaştığı aslan fotoğrafıyla hayvana yaklaşık kaç metre uzaklıkta olduğunu yazdı. Hikâyenin devamında yer alan eşiyle mesajlaşması ise esprili cevaplarıyla dikkat çekti.
Avatar Atakan, Survivor 2016 şampiyonluğuyla tanınan ve 2017'de Serap Korkmaz ile evlenen kick boks sporcusu.
Sarıyer'deki aslanın izi kaybolurken Avatar Atakan'ın hikayesine yansıyan yazışma sosyal medyada konuşuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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