Uskumruköy'de 22 Kasım akşamı saat 18.00 sıralarında güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanı bulmak için jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri termal kamera ve dronlarla ormanlık alanı taradı. Hayvanın yeri tespit edilse de uyutma iğnesi isabet etmedi ve aslan gece saatlerinde gözden kayboldu. Muhtar Şeyda Üst hayvanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini söylerken, aslanın kime ait olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Aramaların sürdüğü saatlerde Atakan, hikâyesine koyduğu aslan fotoğrafının üzerine 'Şu an aramızda 150 200 m var' notunu düştü. Fotoğrafın altına eklediği, eşiyle olduğu anlaşılan yazışmada iletilen mesajlar jandarmanın aslanı projeksiyonla aradığını ve hayvanın ormanlık alana doğru gittiğini anlatıyordu. Atakan 'Oha burda karşımızda' yazınca karşı taraftan 'Evet çok tehlikeli, camı kırmaz dimi' cevabı geldi, Atakan ise 'Ne bileyim aşkım, sanki her gün kapımıza aslan geliyor, içeri girerse kendimi yem ederim, karnı doyunca size dokunmaz herhalde' diyerek durumu espriye vurdu. Aslan henüz yakalanamadığı için ekiplerin çalışmaları sürüyor.