Şekerin Karneyle Alındığı İngiltere'de İnsanlar Daha Sağlıklı mı?
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İngiltere'de 1953'e kadar süren şeker karnesi, yarım asır sonra bile vücutta iz bırakmış olabilir. Nature Communications'ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre anne karnında ve bebeklik döneminde şeker kısıtlamasına denk gelen kişilerin kan değerleri, 50'li yaşlarında daha genç bir biyolojik profile işaret etti. Bu grupta ileri yaşlarda katarakt ve kronik böbrek hastalığı riskinin de daha düşük olduğu görüldü.
İngiltere'de şeker, Eylül 1953'e kadar karneyle satılıyordu.
Kısıtlama bebeklik dönemine ne kadar uzandıysa fark o kadar büyüdü.
Katarakt ve kronik böbrek hastalığı riski de daha düşük çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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