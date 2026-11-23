İngiltere'de aileler Eylül 1953'e kadar yalnızca sınırlı miktarda şeker satın alabiliyordu. Kısıtlama kalkınca şeker tüketimi hızla arttı. Böylece birkaç yıl arayla doğan çocuklar, hayata çok farklı beslenme koşullarında başlamış oldu.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden göz hastalıkları araştırmacıları Jason C. Yam ve Li Jia Chen'in yönettiği ekip, bu tarihsel değişimi bir tür doğal deney olarak kullandı. Araştırmacılar, büyük bir sağlık veritabanı olan UK Biobank'ta Ekim 1951 ile Mart 1956 arasında Britanya'da doğmuş 54.201 yetişkinin verilerini inceledi. Bu yöntem sayesinde ailelerden onlarca yıl önce ne yediklerini hatırlamaları istenmedi.

Ekip, döllenmeden yaklaşık iki yaşına kadar süren ilk 1000 güne odaklandı. Bu dönemde organlar gelişiyor, enerji kullanımını ve hormonlara verilen yanıtı yöneten sistemler şekilleniyor. Nature Communications'ta yayımlanan çalışma, aynı tarihsel ayrımı kullanan ve erken şeker kısıtlamasını daha düşük diyabet ve yüksek tansiyon riskiyle ilişkilendiren önceki araştırmaların üzerine kuruluyor.