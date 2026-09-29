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Bilim İnsanları Paranın Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabileceğini Gördü

Bilim İnsanları Paranın Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabileceğini Gördü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:38
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'Baby's First Years' adlı uzun soluklu araştırmada düşük gelirli annelerin bir kısmına aylık 333 dolar, karşılaştırma grubuna ise aylık 20 dolar koşulsuz ödeme yapıldı. Çocuklar dört yaşına geldiğinde yapılan ölçümlerde, daha yüksek ödeme alan gruptaki çocuklarda biyolojik yaşlanma hızının daha yavaş olduğuna işaret eden bir fark bulundu.

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1000 anne rastgele iki farklı ödeme grubuna ayrıldı

1000 anne rastgele iki farklı ödeme grubuna ayrıldı

Araştırmaya ABD'de düşük gelirli 1000 anne katıldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı: 400 aileye aylık 333 dolar, 600 aileye ise karşılaştırma grubu olarak aylık 20 dolar koşulsuz nakit ödeme yapıldı.

Çocuklar dört yaşına geldiğinde, hem çocuklardan hem annelerden tükürük örnekleri alınarak DNA metilasyonu üzerinden epigenetik ölçümler yapıldı. Bu ölçüm için, vücudun biyolojik yaşlanma hızını belirleyen DunedinPACE adı verilen bir yöntem kullanıldı.

Sonuçlar, aylık 333 dolar alan gruptaki çocuklarda 20 dolar alan gruba kıyasla daha yavaş bir epigenetik yaşlanma hızı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu farkın küçük olduğunu özellikle belirtiyor.

Fark sadece çocuklarda görüldü, annelerde bir değişiklik saptanmadı

Fark sadece çocuklarda görüldü, annelerde bir değişiklik saptanmadı

Araştırmacılar arasında Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü'nden Laurel Raffington, Columbia Üniversitesi'nden Kimberly Noble ve Texas Üniversitesi Austin'den Kathryn Paige Harden yer alıyor. Bulgular Nature Human Behaviour dergisinde yayımlandı.

Aynı ölçümler annelerin kendisinde de yapıldı, ancak iki ödeme grubu arasında annelerin biyolojik yaşlanma hızında anlamlı bir fark bulunamadı; etki yalnızca çocuklarda gözlendi.

Araştırmacılar, bu farkın paranın doğrudan bir etkisinden çok, ek gelirin erken yaşam döneminde ailedeki stresi azaltmasıyla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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