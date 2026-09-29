Bilim İnsanları Paranın Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabileceğini Gördü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Baby's First Years' adlı uzun soluklu araştırmada düşük gelirli annelerin bir kısmına aylık 333 dolar, karşılaştırma grubuna ise aylık 20 dolar koşulsuz ödeme yapıldı. Çocuklar dört yaşına geldiğinde yapılan ölçümlerde, daha yüksek ödeme alan gruptaki çocuklarda biyolojik yaşlanma hızının daha yavaş olduğuna işaret eden bir fark bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1000 anne rastgele iki farklı ödeme grubuna ayrıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fark sadece çocuklarda görüldü, annelerde bir değişiklik saptanmadı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın