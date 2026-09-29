Bilim İnsanları Paranın Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabileceğini Gördü

Araştırmaya ABD'de düşük gelirli 1000 anne katıldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı: 400 aileye aylık 333 dolar, 600 aileye ise karşılaştırma grubu olarak aylık 20 dolar koşulsuz nakit ödeme yapıldı.

Çocuklar dört yaşına geldiğinde, hem çocuklardan hem annelerden tükürük örnekleri alınarak DNA metilasyonu üzerinden epigenetik ölçümler yapıldı. Bu ölçüm için, vücudun biyolojik yaşlanma hızını belirleyen DunedinPACE adı verilen bir yöntem kullanıldı.

Sonuçlar, aylık 333 dolar alan gruptaki çocuklarda 20 dolar alan gruba kıyasla daha yavaş bir epigenetik yaşlanma hızı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu farkın küçük olduğunu özellikle belirtiyor.