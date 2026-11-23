Estetik prosedürlere yakından ilgi duyduğunu söyleyen Develi, bakım konusundaki yaklaşımını 'Hiç öyle sadece beyaz sabunla yüzümü yıkarım gibi bir insan değilim. Her sezon mezoterapiye gidiyorum, lazer yaptırıyorum' sözleriyle özetledi. Oyuncunun sözlerinde cerrahi bir estetik operasyondan söz edilmedi; Develi mezoterapi ve lazer gibi uygulamalardan bahsetti.

Güzelliğin bugün her zamankinden daha çok konuşulduğuna da dikkat çeken Develi, 'Tarihin hiçbir yerinde insanoğlu kendi yüzüyle bu kadar çok ilişkide olduğu bir dönem yaşamadı. Kim neye o kadar baksa zaten bir kusur görür' ifadelerini kullandı. Kadınların ne yaptıklarıyla çok fazla ilgilenildiğini ama erkeklerin de benzer bir noktada olduğunu da ekledi.