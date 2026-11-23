Gen Testi Yaptıran Büşra Develi Güzellik Sırrını Açıkladı: Estetik İtirafı Gündem Oldu
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Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi, Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programda yalnızca gen testi sonucuyla değil, güzellik ve estetik üzerine söyledikleriyle de gündem oldu. Celal Şengör'ün 'Fransız, Türk değil' sözü üzerine yaptırdığı testte %74 Gürcü çıktığını anlatan oyuncu, sohbetin devamında bakım rutinine dair merak edilen soruları da yanıtladı. Develi'nin 'Her sezon mezoterapiye gidiyorum, lazer yaptırıyorum' sözleri, 'Büşra Develi estetik yaptırdı mı?' sorusuna doğrudan yanıt niteliği taşıdı.
Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti
Büşra Develi, Eşref Rüya'nın Çiğdem'i ve Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si olarak tanınıyor.
Celal Şengör'ün Fransız çıkışına yanıt veren Develi gen testinde %74 Gürcü çıktığını söyledi.
Her sezon mezoterapiye gidip lazer yaptırdığını söyleyen Develi, beyaz sabunla yüz yıkayan biri olmadığını anlattı.
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