İstanbul'da TEM'de Sürücüleri Sevindiren Düzenleme: Ceza Kesilen Kameralar Söküldü, Şerit Sayısı Arttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’un en kritik ulaşım akslarından TEM Otoyolu’nun Seyrantepe kesiminde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla önemli bir değişikliğe gidildi. 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında bölgedeki emniyet şeritleri normal trafik akışına dahil edilirken, sürücülere ceza kesen EDS kameraları da devreden çıkarıldı.
İstanbul’da her geçen gün artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla kentin ana arterlerinden biri olan TEM Otoyolu’nda kritik bir yol düzenlemesi hayata geçirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın