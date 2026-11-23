Uygulanmaya başlanan yeni kararla birlikte, otoyolun Seyrantepe mevkisinde hem Ankara hem de Edirne istikametindeki emniyet şeritleri kaldırılarak aktif sürüş şeridine dönüştürüldü.

Özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu’ndan otoyola katılım noktası ile Seyrantepe geçişi arasındaki darboğazı gidermeyi hedefleyen çalışma sonucunda, mevcut 3 şeritli yol kapasitesi 4 şeride yükseltildi. Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasındaki hatta uygulanan bu genişletme hamlesiyle, sürücülerin trafikte yaşadığı zaman kaybının en aza indirilmesi ve yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Yapılan fiziki düzenlemenin ardından sürücüleri yakından ilgilendiren denetim mekanizmalarında da değişikliğe gidildi. Emniyet şeridinin yasal olarak trafik akışına açılmasıyla birlikte, bu hattı kullanan araçlara idari para cezası uygulayan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları sökülerek ceza uygulaması sonlandırıldı. Öte yandan, trafiğe yeni kazandırılan bu şeritte sürüş güvenliğini korumak adına kısmi sollama yasağı getirildiği bildirildi.