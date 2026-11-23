24 Kasım Dolunayı Kapıyı Çalıyor: 12 Burcu Beklenmedik Bir Sürpriz Bekliyor
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Kasım ayının Dolunayı, 24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşiyor.
Amerikalı astrolog Maria Theresa Maggi'ye göre bu Dolunay'ı sıradan kılmayan şey, hemen yanı başındaki Uranüs. Ani değişimlerin gezegeni olarak bilinen Uranüs, İkizler'in 'ya o ya bu' ikiliğini sarsıyor ve yerine 'hem o hem bu' bakışını getiriyor. Maggi, bu Dolunay'ın 12 burç için ne anlama geldiğini tek tek yorumladı.
İkizler Dolunayı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Uranüs Dolunay'ın Hemen Yanında: Sürprizlere Hazır Olun
İkizler Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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