Maggi'ye göre bu Dolunay'ın asıl hikâyesi, yalnızca bir derece ötesinde geri harekette ilerleyen Uranüs. Ay ve Uranüs, Kova'daki Plüton ile de uyumlu bir açı kuruyor. Astrolog, bu tablonun bireysel duygulardan çok hepimizi etkileyen ortak bir gelişmeye dair ani bir farkındalık getirebileceğini söylüyor.

İkizler aynı zamanda bir yol ayrımını temsil ediyor. Maggi, bu dönemde bilgiyi nasıl aldığımızın ve neye güvendiğimizin daha çok sorgulanabileceğini, gürültünün ortasında içe dönüp hangi yolun bizi çağırdığını dinlemenin önemli olduğunu vurguluyor.

Astrologun hatırlatmasıyla Uranüs, ne en kötüsünü ne de en iyisini getirir; genellikle 'beklenmedik' olanı kapıya bırakır. Önemli olan, kapı açıldığında nasıl karşılık verdiğimiz.