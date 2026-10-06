Astrolog Amy Demure Açıkladı: Koç Dolunayı Sonrası Hayatı Değişecek 4 Burç
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26 Eylül'de gökyüzünde Koç burcunda dolunay etkiliydi. Şimdiyse astroloji meraklıları için etkilerinin detaylarından bahsedeceğiz. Astrolog Amy Demure'a göre bu dolunay, önümüzdeki yaklaşık 5 ayın nasıl geçeceğini belirleyen bir başlangıç noktası oldu. Demure, TikTok'ta paylaştığı videoda dört burcun hayatında kapanan eski bir dönemin yerini yepyeni bir sayfanın alabileceğini söylüyor.
Peki hangi burçların hayatında büyük bir değişim bekleniyor?
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Koç: Yolundaki engeller bir bir kalkıyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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