article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Amy Demure Açıkladı: Koç Dolunayı Sonrası Hayatı Değişecek 4 Burç

Astrolog Amy Demure Açıkladı: Koç Dolunayı Sonrası Hayatı Değişecek 4 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 09:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

26 Eylül'de gökyüzünde Koç burcunda dolunay etkiliydi. Şimdiyse astroloji meraklıları için etkilerinin detaylarından bahsedeceğiz. Astrolog Amy Demure'a göre bu dolunay, önümüzdeki yaklaşık 5 ayın nasıl geçeceğini belirleyen bir başlangıç noktası oldu. Demure, TikTok'ta paylaştığı videoda dört burcun hayatında kapanan eski bir dönemin yerini yepyeni bir sayfanın alabileceğini söylüyor.

Peki hangi burçların hayatında büyük bir değişim bekleniyor?

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç: Yolundaki engeller bir bir kalkıyor

Koç: Yolundaki engeller bir bir kalkıyor

Dolunayın tam merkezindeki burç olan Koç için Demure'un mesajı net: Seni hayatından istediğin yerden uzak tutan engeller ve tekrar tekrar aynı noktaya getiren döngüler sonunda çözülüyor. Astrologa göre Koçlar bu dönemde adeta bir mıknatıs gibi olacak; aşk, başarı ve para konularında kapılar kendiliğinden aralanabilir.

Kısacası daha önce tıkanıp kaldığın alanlarda hareket başlayabilir. Yeter ki fırsat çıktığında geri çekilme.

Oğlak: Kariyerdeki duvarlar yıkılıyor

Oğlak: Kariyerdeki duvarlar yıkılıyor

Oğlaklar için değişim iş hayatında kendini gösterebilir. Demure'a göre kariyerinde uzun süredir seni zorlayan engeller ve karmik tıkanıklıklar çözülmeye başlıyor. Bu da yeni iş fırsatları, terfi ya da kendi işini kurmak gibi adımların önünü açabilir.

Astrologa göre bu süreçte Oğlaklar emeklerinin karşılığını almaya, yani para kazanmaya ve işte ilerlemeye daha yakın olacak.

Terazi: Hayal kırıklığı dolu aşk dönemi bitiyor

Terazi: Hayal kırıklığı dolu aşk dönemi bitiyor

Teraziler için değişim aşk hayatında. Demure, uzun süredir ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayan Terazilerin bu dönemi artık geride bıraktığını söylüyor. Önümüzdeki aylarda ruh eşi seviyesinde güçlü bir bağ kurulabilir.

İlişkisi olanlar için de iyi haber var: Mevcut ilişkide işler netleşebilir ve bağ derinleşebilir. Yani bu değişim yalnızca bekârlara değil, ilişkisi olan Terazilere de dokunabilir.

Yengeç: Eski yaralar kapanıyor

Yengeç: Eski yaralar kapanıyor

Yengeçler için Demure'un tahmini daha çok duygusal bir arınma. Astrologa göre bu dönemde geçmiş ilişkilerden kalan travmalar ve ihanet hissi geride kalıyor. Demure'un ifadesiyle Yengeçler, kendilerine en yakın insanlar tarafından artık incitilmeyecek, hayal kırıklığına uğratılmayacak.

Bu da eski yükleri bırakıp seni gerçekten mutlu eden insanlara ve ilişkilere yönelmek için iyi bir zemin olabilir.

Bu burçlar değilsen ne olacak?

Bu burçlar değilsen ne olacak?

Dolunayın etkisi dört burçla sınırlı değil. Astrologlara göre Koç dolunayı, Koç ile karşısındaki Terazi'nin yanı sıra bu eksenle kare açı yapan Yengeç ve Oğlak burçlarını en çok etkileyen dolunay. Diğer burçlar da bu etkiyi daha hafif biçimde hissedebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın