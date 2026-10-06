Astrolog Amy Demure Açıkladı: Koç Dolunayı Sonrası Hayatı Değişecek 4 Burç

Oğlaklar için değişim iş hayatında kendini gösterebilir. Demure'a göre kariyerinde uzun süredir seni zorlayan engeller ve karmik tıkanıklıklar çözülmeye başlıyor. Bu da yeni iş fırsatları, terfi ya da kendi işini kurmak gibi adımların önünü açabilir.

Astrologa göre bu süreçte Oğlaklar emeklerinin karşılığını almaya, yani para kazanmaya ve işte ilerlemeye daha yakın olacak.