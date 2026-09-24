article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Burcu
, Terazi Burcu
Hasat Dolunayı Geliyor: 26 Eylül'de En Çok Etkilenecek 3 Burç Belli Oldu

Hasat Dolunayı Geliyor: 26 Eylül'de En Çok Etkilenecek 3 Burç Belli Oldu

burç Burç Yorumları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 14:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbahar ekinoksunun hemen ardından gökyüzü, yılın en güçlü dolunaylarından birine hazırlanıyor. 26 Eylül Cumartesi günü Koç burcunda gerçekleşecek dolunay, ekinoksa en yakın dolunay olduğu için bu yıl Hasat Dolunayı olarak anılıyor. Astrologlara göre bu dönem, başkalarının onayını beklemeden kendi yolunu çizme zamanı. Özellikle üç burç için dolunayın etkisi hem zorlayıcı hem de güç verici olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç burcundaki dolunay, Koçlara açıklama yapmadan yola devam etmeyi öğretiyor

Koç burcundaki dolunay, Koçlara açıklama yapmadan yola devam etmeyi öğretiyor

22 Eylül'deki sonbahar ekinoksuyla birlikte Güneş, uzlaşmayı ve dengeyi seven Terazi burcuna geçti. Terazi sezonu ilişkileri, ortaklıkları ve 'biz' olmayı öne çıkarıyor. Ancak dolunay anında Ay, zodyakın tam karşı ucunda, ateşli ve cesur Koç burcunda olacak. Bu karşıtlık, dikkati 'biz'den alıp 'ben'e çeviriyor. Diplomasiyi seven Terazi'nin aksine Koç doğrudan, hızlı ve dürtüsel; ne istediğini bilir ve beklemeden harekete geçer.

Dolunaya hayallerin ve belirsizliğin gezegeni Neptün de eşlik ediyor. Bu yüzden başkalarının sizden ne beklediğini net olarak görmek zorlaşabilir. Astrologlara göre bu bir sorun değil: Duygularınız kelimelere dökülmese de açıkça hissediliyor ve şu an önemli olan da bu. Mars, Uranüs ve Plüton'un desteği ise hedeflerinize daha derin bir anlam katıyor, sizi geleneksel kalıplardan uzaklaştırıyor.

Dolunayın en doğrudan etkilediği burç ise Koç'un ta kendisi. Bu dönemde iç sesiniz ve benlik algınız yepyeni bir ışıkla aydınlanıyor; başkalarının beklentilerinden sıyrılma zamanı geldi. Kendi hayatınızın lideri olduğunuzu zaten biliyorsunuz, ama bu dolunay o ateşi daha da harlıyor.

Çevrenizin attığınız adımlara verdiği tepkiler sizi şaşırtabilir. Niyetleriniz size göründüğü kadar açık olmayabilir ve bu da bazı yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Kendinizi anlatmak için çabalamak yerine bu belirsizliğe katlanmayı deneyin. Kendi yolculuğunuzun kimsenin onayına ihtiyacı yok.

Yengeç burçlarını ruhuna uygun bir kariyer atılımı bekliyor

Yengeç burçlarını ruhuna uygun bir kariyer atılımı bekliyor

Hasat Dolunayı, Yengeç burçları için kariyerde önemli bir kırılma noktası olabilir. Son dönemde duygusal dünyanızda yoğun bir iç yolculuk yaptınız ve bu çabanın karşılığını artık dış dünyada görmeye başlayacaksınız. Yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz ya da ruhunuza gerçekten iyi gelen fırsatlar kapınızı çalabilir. İşinizden daha fazla anlam çıkarmanız mümkün hale geliyor.

Dolunay anında eylem gezegeni Mars, Yengeç burcunun son derecesinde bulunuyor ve dolunayla etkileşime giriyor. Bu da son birkaç aydır sizi harekete geçiren hedeflerin kritik bir eşiğe geldiği anlamına geliyor. Hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda atacağınız adımlarda sezgilerinize kulak verin.

Terazi burçları yakınlarının söyleyemediklerini sezmeye başlıyor

Terazi burçları yakınlarının söyleyemediklerini sezmeye başlıyor

Son zamanlarda en yakınlarınızın ne hissettiğini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Onlara nasıl destek olacağınızı ya da sizden tam olarak ne beklediklerini kestirmek güçleşmiş olabilir. Bu dolunay size her gerçek duygunun net bir tanımı olmadığını hatırlatıyor.

İlişkilerinizde daha derin bir duygusal farkındalık gelişiyor. Artık insanların söylediklerinin ötesine bakıp işin aslını görebileceksiniz. İçgüdülerinizden şüphe etmek ya da kendinizi küçümsemek yerine elinizde ne varsa onunla ortaya çıkmaktan çekinmeyin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek, başkalarını da oldukları gibi sevebilmenin ilk adımı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın