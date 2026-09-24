Hasat Dolunayı Geliyor: 26 Eylül'de En Çok Etkilenecek 3 Burç Belli Oldu
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Sonbahar ekinoksunun hemen ardından gökyüzü, yılın en güçlü dolunaylarından birine hazırlanıyor. 26 Eylül Cumartesi günü Koç burcunda gerçekleşecek dolunay, ekinoksa en yakın dolunay olduğu için bu yıl Hasat Dolunayı olarak anılıyor. Astrologlara göre bu dönem, başkalarının onayını beklemeden kendi yolunu çizme zamanı. Özellikle üç burç için dolunayın etkisi hem zorlayıcı hem de güç verici olacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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