Hasat Dolunayı Geliyor: 26 Eylül'de En Çok Etkilenecek 3 Burç Belli Oldu

22 Eylül'deki sonbahar ekinoksuyla birlikte Güneş, uzlaşmayı ve dengeyi seven Terazi burcuna geçti. Terazi sezonu ilişkileri, ortaklıkları ve 'biz' olmayı öne çıkarıyor. Ancak dolunay anında Ay, zodyakın tam karşı ucunda, ateşli ve cesur Koç burcunda olacak. Bu karşıtlık, dikkati 'biz'den alıp 'ben'e çeviriyor. Diplomasiyi seven Terazi'nin aksine Koç doğrudan, hızlı ve dürtüsel; ne istediğini bilir ve beklemeden harekete geçer.

Dolunaya hayallerin ve belirsizliğin gezegeni Neptün de eşlik ediyor. Bu yüzden başkalarının sizden ne beklediğini net olarak görmek zorlaşabilir. Astrologlara göre bu bir sorun değil: Duygularınız kelimelere dökülmese de açıkça hissediliyor ve şu an önemli olan da bu. Mars, Uranüs ve Plüton'un desteği ise hedeflerinize daha derin bir anlam katıyor, sizi geleneksel kalıplardan uzaklaştırıyor.

Dolunayın en doğrudan etkilediği burç ise Koç'un ta kendisi. Bu dönemde iç sesiniz ve benlik algınız yepyeni bir ışıkla aydınlanıyor; başkalarının beklentilerinden sıyrılma zamanı geldi. Kendi hayatınızın lideri olduğunuzu zaten biliyorsunuz, ama bu dolunay o ateşi daha da harlıyor.

Çevrenizin attığınız adımlara verdiği tepkiler sizi şaşırtabilir. Niyetleriniz size göründüğü kadar açık olmayabilir ve bu da bazı yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Kendinizi anlatmak için çabalamak yerine bu belirsizliğe katlanmayı deneyin. Kendi yolculuğunuzun kimsenin onayına ihtiyacı yok.