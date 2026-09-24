Evlilik Yıl Dönümü Tatilinde Gemiden Kayboldu: Kız Kardeşinden Açıklama Geldi

Olay, 18 Eylül'de Meksika'nın Puerto Vallarta kentinden Kaliforniya'daki Long Beach'e giden Carnival Panorama gemisinde yaşandı. Bilgisayar programcısı olarak çalışan Thomas Gigler, 48 yaşındaki eşi Michelle ve 13, 11 ve 9 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte gemideydi. Aile bu yolculuğa çiftin 15. evlilik yıl dönümü için çıkmıştı.

People dergisinin aktardığına göre Michelle Gigler, ertesi sabah eşini bulamayınca gemi personelinden yardım istedi. Gigler'in adı anons sisteminden defalarca okundu ama yanıt gelmedi. Cumartesi öğleden sonra geminin geri dönmesine karar verildi.

The Sun'ın haberine göre personel saat 15.30'dan itibaren tüm yolcuları kamaralarına gönderdi ve gemideki herkesin kimliğini tek tek kontrol etti. Gigler bulunamayınca saatlerce süren güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İnceleme sonucunda Gigler'in, gemi Baja California kıyılarına yakın seyrederken denize düştüğü belirlendi.

Gemideki yolculardan Michael Bedwell, ABC 7'ye yaptığı açıklamada daha önce pek çok gemi turuna katıldığını ama böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Bedwell, görevlilerin koridorlarda dolaşıp herkesi odasına gönderdiğini, başta kimsenin ne olduğunu bilmediğini anlattı. Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından yapılan anonsta, kamera incelemesinin tamamlandığı ve yolcunun denize düştüğünün doğrulandığı duyuruldu.

Carnival Cruise Line da yazılı açıklamasında bir erkek yolcunun seyir sırasında denize düştüğünü doğruladı. Şirket, kayıp bildirimi gelir gelmez arama prosedürlerini başlattığını, kamera kayıtlarını incelediğini ve ABD ile Meksika sahil güvenliklerine haber verdiğini belirtti. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı ise aramalara sabit kanatlı uçak gönderdiğini ve çalışmaları Meksika Donanması ile bölgedeki ticari gemilerle birlikte yürüttüğünü açıkladı. Gigler'e henüz ulaşılamadı; yetkililer hayatını kaybettiğini değerlendiriyor.