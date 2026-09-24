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Evlilik Yıl Dönümü Tatilinde Gemiden Kayboldu: Kız Kardeşinden Açıklama Geldi

Evlilik Yıl Dönümü Tatilinde Gemiden Kayboldu: Kız Kardeşinden Açıklama Geldi

Amerika Birleşik Devletleri Meksika gemi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 14:14
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ABD'de 15. evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşi ve üç çocuğuyla kruvaziyer gemisine binen 56 yaşındaki Thomas Gigler, yolculuğun altıncı gününde ortadan kayboldu. Gemi işletmesi, güvenlik kamerası kayıtlarının Gigler'in denize düştüğünü doğruladığını açıkladı. Olayın ardından çiftin evliliğinde sorun olduğu iddiaları gündeme gelince Gigler'in kız kardeşi konuştu.

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Yolcular kamaralarına gönderildi, gemideki herkesin kimliği tek tek kontrol edildi

Yolcular kamaralarına gönderildi, gemideki herkesin kimliği tek tek kontrol edildi

Olay, 18 Eylül'de Meksika'nın Puerto Vallarta kentinden Kaliforniya'daki Long Beach'e giden Carnival Panorama gemisinde yaşandı. Bilgisayar programcısı olarak çalışan Thomas Gigler, 48 yaşındaki eşi Michelle ve 13, 11 ve 9 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte gemideydi. Aile bu yolculuğa çiftin 15. evlilik yıl dönümü için çıkmıştı.

People dergisinin aktardığına göre Michelle Gigler, ertesi sabah eşini bulamayınca gemi personelinden yardım istedi. Gigler'in adı anons sisteminden defalarca okundu ama yanıt gelmedi. Cumartesi öğleden sonra geminin geri dönmesine karar verildi.

The Sun'ın haberine göre personel saat 15.30'dan itibaren tüm yolcuları kamaralarına gönderdi ve gemideki herkesin kimliğini tek tek kontrol etti. Gigler bulunamayınca saatlerce süren güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İnceleme sonucunda Gigler'in, gemi Baja California kıyılarına yakın seyrederken denize düştüğü belirlendi.

Gemideki yolculardan Michael Bedwell, ABC 7'ye yaptığı açıklamada daha önce pek çok gemi turuna katıldığını ama böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Bedwell, görevlilerin koridorlarda dolaşıp herkesi odasına gönderdiğini, başta kimsenin ne olduğunu bilmediğini anlattı. Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından yapılan anonsta, kamera incelemesinin tamamlandığı ve yolcunun denize düştüğünün doğrulandığı duyuruldu.

Carnival Cruise Line da yazılı açıklamasında bir erkek yolcunun seyir sırasında denize düştüğünü doğruladı. Şirket, kayıp bildirimi gelir gelmez arama prosedürlerini başlattığını, kamera kayıtlarını incelediğini ve ABD ile Meksika sahil güvenliklerine haber verdiğini belirtti. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı ise aramalara sabit kanatlı uçak gönderdiğini ve çalışmaları Meksika Donanması ile bölgedeki ticari gemilerle birlikte yürüttüğünü açıkladı. Gigler'e henüz ulaşılamadı; yetkililer hayatını kaybettiğini değerlendiriyor.

Kız kardeşi evlilik krizi iddialarını reddetti: "Gayet iyi anlaşıyorlardı"

Kız kardeşi evlilik krizi iddialarını reddetti: "Gayet iyi anlaşıyorlardı"

Olayın ardından çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığına dair iddialar konuşulmaya başlandı. Gigler'in kız kardeşi Wendy Dowden, MailOnline'a verdiği demeçte bu iddiaları kabul etmedi.

Dowden, kardeşiyle eşinin 'gayet iyi anlaştığını' söyleyerek aile hakkında çıkan evlilik krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Carnival ise gemide birlikte seyahat eden aileye destek verdiğini ve düşüncelerinin Gigler'in yakınlarıyla olduğunu açıkladı. Arama çalışmalarına ABD ve Meksika ekipleri birlikte devam ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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