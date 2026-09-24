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Husilerin Hedefindeki Suudi Arabistan'da Alarm: Mekke, Cidde Ve Taif'te Acil Durum Uyarısı Yapıldı

Husilerin Hedefindeki Suudi Arabistan'da Alarm: Mekke, Cidde Ve Taif'te Acil Durum Uyarısı Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 14:42
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Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırı tehdidi, Suudi Arabistan'da alarm zillerini bir kez daha çaldırdı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 24 Eylül'de Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı acil durum uyarısı yayımladı. Tehlikenin kısa süre sonra geçtiği duyuruldu, ancak ülkenin batısı iki haftadır füze ve İHA saldırılarının gölgesinde yaşıyor.

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Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Taif, Husilerin 14 Eylül'de başlattığı füze ve İHA dalgasında hedef alınan kentlerden biriydi.

Taif, Husilerin 14 Eylül'de başlattığı füze ve İHA dalgasında hedef alınan kentlerden biriydi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Türki el-Maliki'nin açıkladığı bilgilere göre Husiler, Hamis Müşeyt, Ebha ve Taif'e doğru çok sayıda füze ve insansız hava aracı fırlattı. Saldırılarda en az 13 sivil yaralandı, 7 ev ile 2 araç hasar gördü. El-Maliki, sivilleri hedef alan 'alçakça ve kasıtlı saldırıları' kınayarak koalisyonun krallığın egemenliğini korumak için 'kararlılıkla' karşılık vereceğini vurguladı.

Riyad'ın cevabı gecikmedi: Suudi Arabistan, Yemen'e 50'yi aşkın hava saldırısı düzenledi. Bir hafta önceki saldırılarda da Ebha, Hamis Müşeyt, Cizan ve Necran hedef alınmış, en az 73 kişi yaralanmış, bazı enerji tesislerinde üretime geçici olarak ara verilmişti.

Kral Selman, Mekke'yi hedef alma girişimini "kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç" olarak nitelendirdi.

Kral Selman, Mekke'yi hedef alma girişimini "kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç" olarak nitelendirdi.

Gerilimi tırmandıran asıl gelişme 15 Eylül akşamı yaşandı. Suudi Kraliyet Hava Savunma Kuvvetleri, saat 18.50 sularında Husilerin fırlattığı bir İHA'yı tespit etti. İnsansız hava aracı, Mekke üzerindeki yasak hava sahasına girmeden kentin güneyinde düşürüldü.

Kral Selman bin Abdulaziz yaptığı açıklamada, 'Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimi, kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyondur' ifadelerini kullandı. Kral, kutsal mekanları, hacı ve umrecileri korurken saldırılara kararlılıkla direnen askeri ve güvenlik birimlerine de teşekkür etti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari ise Mekke'nin hedef alındığı iddialarının 'gerçeği yansıtmadığını' öne sürdü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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