Husilerin Hedefindeki Suudi Arabistan'da Alarm: Mekke, Cidde Ve Taif'te Acil Durum Uyarısı Yapıldı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Türki el-Maliki'nin açıkladığı bilgilere göre Husiler, Hamis Müşeyt, Ebha ve Taif'e doğru çok sayıda füze ve insansız hava aracı fırlattı. Saldırılarda en az 13 sivil yaralandı, 7 ev ile 2 araç hasar gördü. El-Maliki, sivilleri hedef alan 'alçakça ve kasıtlı saldırıları' kınayarak koalisyonun krallığın egemenliğini korumak için 'kararlılıkla' karşılık vereceğini vurguladı.

Riyad'ın cevabı gecikmedi: Suudi Arabistan, Yemen'e 50'yi aşkın hava saldırısı düzenledi. Bir hafta önceki saldırılarda da Ebha, Hamis Müşeyt, Cizan ve Necran hedef alınmış, en az 73 kişi yaralanmış, bazı enerji tesislerinde üretime geçici olarak ara verilmişti.