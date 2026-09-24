Husilerin Hedefindeki Suudi Arabistan'da Alarm: Mekke, Cidde Ve Taif'te Acil Durum Uyarısı Yapıldı
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Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırı tehdidi, Suudi Arabistan'da alarm zillerini bir kez daha çaldırdı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 24 Eylül'de Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı acil durum uyarısı yayımladı. Tehlikenin kısa süre sonra geçtiği duyuruldu, ancak ülkenin batısı iki haftadır füze ve İHA saldırılarının gölgesinde yaşıyor.
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Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.
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Taif, Husilerin 14 Eylül'de başlattığı füze ve İHA dalgasında hedef alınan kentlerden biriydi.
Kral Selman, Mekke'yi hedef alma girişimini "kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç" olarak nitelendirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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