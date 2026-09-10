Petrol 100 Doları Aştı: Suudi Rafinerisinde Üretim Durdu, Günlük 400 Bin Varil Devre Dışı Kaldı
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Küresel piyasaların aylardır tedirginlikle izlediği ABD-İran savaşı petrolde kritik eşiği aştırdı: Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişi tetikleyen asıl gelişme ise Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji tesislerine düzenlenen Husi saldırıları oldu. Aramco'nun günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisindeki faaliyetler askıya alınırken, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları arz endişesini iyice büyüttü.
[Kaynak: NTV]
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Brent petrol bir günde yüzde 1,6 değer kazanarak 99,49 dolara tırmandı, ardından 100 dolar bandına yerleşti.
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Ancak fiyatı asıl yukarı iten gelişme Suudi Arabistan'da yaşandı: Cizan rafinerisinde üretim tamamen durduruldu.
Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda tankerler hedef alınıyor, Trump ise benzin fiyatlarında yakın vadede düşüş beklemiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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