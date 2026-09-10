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Petrol 100 Doları Aştı: Suudi Rafinerisinde Üretim Durdu, Günlük 400 Bin Varil Devre Dışı Kaldı

Petrol 100 Doları Aştı: Suudi Rafinerisinde Üretim Durdu, Günlük 400 Bin Varil Devre Dışı Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 08:36
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Küresel piyasaların aylardır tedirginlikle izlediği ABD-İran savaşı petrolde kritik eşiği aştırdı: Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişi tetikleyen asıl gelişme ise Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji tesislerine düzenlenen Husi saldırıları oldu. Aramco'nun günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisindeki faaliyetler askıya alınırken, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları arz endişesini iyice büyüttü.

[Kaynak: NTV]

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Brent petrol bir günde yüzde 1,6 değer kazanarak 99,49 dolara tırmandı, ardından 100 dolar bandına yerleşti.

Brent petrol bir günde yüzde 1,6 değer kazanarak 99,49 dolara tırmandı, ardından 100 dolar bandına yerleşti.

9 Eylül'de kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 99,49 dolara yükseldi. Bir gün önceki kapanış 97,92 dolar seviyesindeydi. ABD'nin referans ham petrolü WTI'ın ekim vadeli fiyatı ise aynı saatlerde 94,34 dolardan işlem gördü.

Ertesi gün gelen haber akışıyla birlikte Brent, psikolojik eşik olan 100 doları geride bıraktı. Bu seviye, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek nokta anlamına geliyor.

Fiyatlamanın arkasında tek bir başlık var: ABD ile İran arasında yaklaşık altı aydır süren çatışmanın küresel petrol arzını kesintiye uğratma ihtimali. Yatırımcılar, olası arz kaybını artık doğrudan fiyata yazıyor.

Ancak fiyatı asıl yukarı iten gelişme Suudi Arabistan'da yaşandı: Cizan rafinerisinde üretim tamamen durduruldu.

Ancak fiyatı asıl yukarı iten gelişme Suudi Arabistan'da yaşandı: Cizan rafinerisinde üretim tamamen durduruldu.

8 Eylül Salı sabahı İran destekli Husi militanları, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha, Khamis Mushait, Cizan ve Necran'da sivil ve ekonomik tesisleri hedef aldı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, vuruş noktalarında yangın çıktığını ve bazı enerji tesislerindeki operasyonların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Saldırının en ağır faturası Aramco'ya çıktı. Şirket, günlük 400 bin varil işleme kapasitesine sahip Cizan rafinerisindeki faaliyetleri askıya aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivilin yaralandığını açıkladı.

Husiler saldırının sorumluluğunu üstlenirken, Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik operasyonlarının süreceğini duyurdu. Brent petrol, saldırı haberinin hemen ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmıştı.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda tankerler hedef alınıyor, Trump ise benzin fiyatlarında yakın vadede düşüş beklemiyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda tankerler hedef alınıyor, Trump ise benzin fiyatlarında yakın vadede düşüş beklemiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran petrol tankerine düzenlediği saldırıya karşılık 8 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise tankerlerin mürettebatının tahliye edildiğini, gemilerin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. İran ayrıca deniz ablukasına direneceğini, Amerikan güçleri İran topraklarına yönelik saldırılarını sürdürürse karşılığını yoğunlaştıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından da süreceğini öngördü. Trump, o tarihe kadar benzin fiyatlarında önemli bir düşüş beklemediğini de ifade etti.

Piyasadaki genel beklenti, sevkiyatların savaş öncesi seviyelere dönmesinin 2027'nin ikinci çeyreğini bulacağı yönünde. Analistler de Orta Doğu krizinin uzayabileceği öngörüsüyle petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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