Petrol 100 Doları Aştı: Suudi Rafinerisinde Üretim Durdu, Günlük 400 Bin Varil Devre Dışı Kaldı

9 Eylül'de kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 99,49 dolara yükseldi. Bir gün önceki kapanış 97,92 dolar seviyesindeydi. ABD'nin referans ham petrolü WTI'ın ekim vadeli fiyatı ise aynı saatlerde 94,34 dolardan işlem gördü.

Ertesi gün gelen haber akışıyla birlikte Brent, psikolojik eşik olan 100 doları geride bıraktı. Bu seviye, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek nokta anlamına geliyor.

Fiyatlamanın arkasında tek bir başlık var: ABD ile İran arasında yaklaşık altı aydır süren çatışmanın küresel petrol arzını kesintiye uğratma ihtimali. Yatırımcılar, olası arz kaybını artık doğrudan fiyata yazıyor.