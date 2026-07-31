Dünyanın En Büyük Petrol Şirketi, Türk Akaryakıt Firmasına Ortak Oluyor

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, ANKA Haber Ajansı'na ’ya daha önce yaptığı açıklamada, Aramco ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Doğan, OYAK’ın akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceğini belirtmişti.

OYAK ile Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşama gündeme geldi. Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı’na yaptıkları değerlendirmede, Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’ye yüzde 30 oranında ortaklığının öne çıktığını, yıl sonuna dek tarafların süreci sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynaklar, 'Bu ortaklığın ardından yeni dönemde akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Tabelalarda, TotalEnergies gidebilir, Aramco markası gelebilir. Diğer bir deyişle marka yüzü olacak. Bu, akaryakıt sektörü açısından kayda değer bir değişimdir' diye konuştu.