Dünyanın En Büyük Petrol Şirketi, Türk Akaryakıt Firmasına Ortak Oluyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji ile dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşama gündeme geldi. Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’ye yüzde 30 oranında ortaklığının öne çıktığı, yıl sonuna kadar tarafların süreci sonlandırmayı hedeflediği bildirildi. Kaynaklar, 'Bu ortaklığın ardından yeni dönemde akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Tabelalarda, TotalEnergies gidebilir, Aramco markası gelebilir' dedi.
Kaynak: ANKA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik yatırım için görüşmelerini sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pazar payında dördüncü sırada!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın