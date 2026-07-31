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Dünyanın En Büyük Petrol Şirketi, Türk Akaryakıt Firmasına Ortak Oluyor

Dünyanın En Büyük Petrol Şirketi, Türk Akaryakıt Firmasına Ortak Oluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 14:59
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OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji ile dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşama gündeme geldi. Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’ye yüzde 30 oranında ortaklığının öne çıktığı, yıl sonuna kadar tarafların süreci sonlandırmayı hedeflediği bildirildi. Kaynaklar, 'Bu ortaklığın ardından yeni dönemde akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Tabelalarda, TotalEnergies gidebilir, Aramco markası gelebilir' dedi.

Kaynak: ANKA

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Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik yatırım için görüşmelerini sürdürüyor.

Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik yatırım için görüşmelerini sürdürüyor.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, ANKA Haber Ajansı'na ’ya daha önce yaptığı açıklamada, Aramco ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Doğan, OYAK’ın akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceğini belirtmişti.

OYAK ile Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşama gündeme geldi. Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı’na yaptıkları değerlendirmede, Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’ye yüzde 30 oranında ortaklığının öne çıktığını, yıl sonuna dek tarafların süreci sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynaklar, 'Bu ortaklığın ardından yeni dönemde akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Tabelalarda, TotalEnergies gidebilir, Aramco markası gelebilir. Diğer bir deyişle marka yüzü olacak. Bu, akaryakıt sektörü açısından kayda değer bir değişimdir' diye konuştu.

Pazar payında dördüncü sırada!

Pazar payında dördüncü sırada!

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Devralınan akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki Güzel Enerji Akaryakıt AŞ çatısı altında  toplandı.

Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin İzmir Çigli'de madeni yağ fabrikası bulunuyor.

Türkiye genelinde 1000'i aşkın istasyonu bulunan Güzel Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı mart ayı raporuna göre motorin ve benzinde satış ve pazar payı yönünden dağıtım şirketleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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