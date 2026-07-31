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Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'yla Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'yla Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 14:01
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini derin bir yasa boğarken, ölümünün ardından ortaya çıkan bir detay herkesi duygulandırdı. Başarılı şefin, hayatını kaybetmeden yalnızca iki gün önce kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı öğrenildi. Yakın dostu Murat Pala'nın paylaştığı o mutlu kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Eren Kaşıkçı'nın kızıyla çekilen son görüntüleri yürek burktu.

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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Henüz 37 yaşında hayata gözlerini yuman başarılı şef, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İlk incelemelerin ardından Eren Kaşıkçı'nın ölümü 'şüpheli ölüm' kapsamında değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak detaylı otopsi raporuyla netlik kazanacağı açıklandı. Yakın çevresi, başarılı şefin son dönemde yeni restoranının açılışı için yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu ifade ederken, acı haber başta MasterChef ailesi olmak üzere gastronomi dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yarışmanın jüri üyeleri, eski yarışmacılar ve binlerce seveni peş peşe taziye mesajları paylaşırken, Eren Kaşıkçı'nın beklenmedik vedası sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise herkesi daha da derinden etkiledi. Başarılı şefin hayatını kaybetmeden yalnızca iki gün önce kızı Maya'nın doğum günü olduğu öğrenildi.

Yakın dostu ve birlikte 'Doğanın Ateşi' programını sunduğu Murat Pala'nın yaptığı paylaşım, yaşanan acı tesadüfü gözler önüne serdi. Pala, doğum günü kutlamasında çekilen kareleri paylaşarak, 'Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Mayamızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz... Hayat gerçekten bir an...' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarını derinden duygulandırdı.

Edinilen bilgilere göre doğum günü kutlamasının ardından Eren Kaşıkçı'nın eşi Ecem Ruşitoğlu ve küçük kızı Maya Gökçeada'da kalmaya devam etti. Kaşıkçı ise yeni restoranının hazırlıkları ve işleri nedeniyle İstanbul'a döndü. Ne yazık ki bu dönüş, başarılı şefin ailesiyle son vedası oldu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından Murat Pala'nın paylaştığı doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi. Fotoğraflarda başarılı şefin kızı Maya'yla büyük bir mutluluk içinde vakit geçirdiği, doğum günü pastasının başında gülümsediği ve kızına sevgiyle sarıldığı anlar yer aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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