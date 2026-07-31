Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'yla Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini derin bir yasa boğarken, ölümünün ardından ortaya çıkan bir detay herkesi duygulandırdı. Başarılı şefin, hayatını kaybetmeden yalnızca iki gün önce kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı öğrenildi. Yakın dostu Murat Pala'nın paylaştığı o mutlu kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Eren Kaşıkçı'nın kızıyla çekilen son görüntüleri yürek burktu.
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
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Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise herkesi daha da derinden etkiledi. Başarılı şefin hayatını kaybetmeden yalnızca iki gün önce kızı Maya'nın doğum günü olduğu öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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