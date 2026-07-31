Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'yla Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yakın dostu ve birlikte 'Doğanın Ateşi' programını sunduğu Murat Pala'nın yaptığı paylaşım, yaşanan acı tesadüfü gözler önüne serdi. Pala, doğum günü kutlamasında çekilen kareleri paylaşarak, 'Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Mayamızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz... Hayat gerçekten bir an...' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarını derinden duygulandırdı.

Edinilen bilgilere göre doğum günü kutlamasının ardından Eren Kaşıkçı'nın eşi Ecem Ruşitoğlu ve küçük kızı Maya Gökçeada'da kalmaya devam etti. Kaşıkçı ise yeni restoranının hazırlıkları ve işleri nedeniyle İstanbul'a döndü. Ne yazık ki bu dönüş, başarılı şefin ailesiyle son vedası oldu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından Murat Pala'nın paylaştığı doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi. Fotoğraflarda başarılı şefin kızı Maya'yla büyük bir mutluluk içinde vakit geçirdiği, doğum günü pastasının başında gülümsediği ve kızına sevgiyle sarıldığı anlar yer aldı.