Koşar Adım LÖSEV Takımı ile 48. İstanbul Maratonu’nda İyiliğe Koşun

Yaşıtları okul sıralarında eğitim alırken, spor ve sanatla buluşup sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdürürken, lösemili ve çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden çocuklarımız uzun tedavi süreçleri nedeniyle eğitim hayatlarından uzak kalabiliyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra ise onları yeni bir mücadele bekliyor. Hastalık nedeniyle oluşan eğitim kayıplarını telafi edebilmek ve yeniden yaşıtlarıyla aynı noktaya gelebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

İşte tam da bu noktada LÖSEV devreye giriyor. Çocuklarımızın yalnızca tedavi sürecinde değil, sağlıklarına kavuştuktan sonra da yanında olan LÖSEV, Canım Kardeşim Ders Evlerinde sunduğu akademik desteklerle onların eğitim hayatına güçlü bir şekilde devam edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.