Koşar Adım LÖSEV Takımı ile 48. İstanbul Maratonu’nda İyiliğe Koşun
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 48. İstanbul Maratonu öncesinde Koşar Adım LÖSEV kampanyasını başlattı. 4 Ağustos Salı günü başlayacak 48. İstanbul Maratonu Kurumsal Koşu kayıtlarıyla birlikte kurumları, şirketleri ve iyiliğe koşmak isteyen herkesi Koşar Adım LÖSEV takımında buluşmaya davet ediyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek maratonda oluşturulacak bağış kampanyalarıyla Canım Kardeşim Ders Evlerinde eğitim alan lösemili ve çocukluk çağı kanserlerini yenmiş çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarına kaynak sağlanması hedefleniyor.
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