Kontakt Lensiyle Yüzünü Yıkadı, Gözünü Kör Etme Noktasına Getirdi
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Kontakt lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkayan 47 yaşındaki Emma Marsden'ın yaptığı basit bir hata, hayatını değiştiren nadir bir göz enfeksiyonuna yol açtı. Korneasına yerleşen parazit nedeniyle görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Marsden'ın göz kapağı, korneanın iyileşebilmesi için dikildi. Yaşadığı zorlu süreci paylaşan İngiliz kadın, kontakt lens kullanıcılarını hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki Emma Marsden, kontakt lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkaması sonucu kaptığı nadir bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözündeki görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.
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Kazadan dört gün sonra sağ gözünde batma hissi başlayan Marsden'ın ağrıları kısa sürede dayanılmaz hale geldi ve görme kaybı yaşamaya başladı.
Marsden, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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