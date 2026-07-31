Kontakt Lensiyle Yüzünü Yıkadı, Gözünü Kör Etme Noktasına Getirdi

İlk muayenelerde herhangi bir enfeksiyon tespit edilemeyince kendisine kornea ülseri teşhisi konularak göz damlası tedavisi uygulandı. Ancak şikâyetleri giderek ağırlaştı ve sağ gözündeki görme yetisini tamamen kaybetti.

Mart ayında yapılan ayrıntılı incelemelerde ise gerçek neden ortaya çıktı. Doktorlar, Marsden'a Acanthamoeba keratitiadı verilen nadir ancak görme kaybına yol açabilen bir enfeksiyon teşhisi koydu. Hastalığa, korneaya yerleşen mikroskobik Acanthamoeba paraziti neden oluyor. Uzmanlar, bu organizmanın kornea dokusunu ve sinirleri hızla tahrip edebildiğini belirtiyor.