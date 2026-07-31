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Kontakt Lensiyle Yüzünü Yıkadı, Gözünü Kör Etme Noktasına Getirdi

Kontakt Lensiyle Yüzünü Yıkadı, Gözünü Kör Etme Noktasına Getirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 14:50
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Kontakt lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkayan 47 yaşındaki Emma Marsden'ın yaptığı basit bir hata, hayatını değiştiren nadir bir göz enfeksiyonuna yol açtı. Korneasına yerleşen parazit nedeniyle görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Marsden'ın göz kapağı, korneanın iyileşebilmesi için dikildi. Yaşadığı zorlu süreci paylaşan İngiliz kadın, kontakt lens kullanıcılarını hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki Emma Marsden, kontakt lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkaması sonucu kaptığı nadir bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözündeki görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.

İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki Emma Marsden, kontakt lenslerini çıkarmadan yüzünü yıkaması sonucu kaptığı nadir bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözündeki görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.

Doktorlar, korneasında oluşan ciddi hasarı onarabilmek için Marsden'ın göz kapağını geçici olarak dikmek zorunda kaldı. Yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşan Marsden, benzer bir hatanın başkalarının başına gelmemesi için kontakt lens kullanıcılarını uyardı.

Olay, Şubat ayında Marsden'ın at ahırını temizlediği sırada yaşadığı talihsiz bir kazayla başladı. Temizlik sırasında baş aşağı çamur ve su dolu bir el arabasına düşen Marsden, yüzünü ve ellerini yıkayarak temizledi ancak kontakt lenslerini ancak akşam saatlerinde çıkardı. İlk bakışta önemsiz görünen bu ihmal, ciddi bir enfeksiyonun başlangıcı oldu.

Kazadan dört gün sonra sağ gözünde batma hissi başlayan Marsden'ın ağrıları kısa sürede dayanılmaz hale geldi ve görme kaybı yaşamaya başladı.

Kazadan dört gün sonra sağ gözünde batma hissi başlayan Marsden'ın ağrıları kısa sürede dayanılmaz hale geldi ve görme kaybı yaşamaya başladı.

İlk muayenelerde herhangi bir enfeksiyon tespit edilemeyince kendisine kornea ülseri teşhisi konularak göz damlası tedavisi uygulandı. Ancak şikâyetleri giderek ağırlaştı ve sağ gözündeki görme yetisini tamamen kaybetti.

Mart ayında yapılan ayrıntılı incelemelerde ise gerçek neden ortaya çıktı. Doktorlar, Marsden'a Acanthamoeba keratitiadı verilen nadir ancak görme kaybına yol açabilen bir enfeksiyon teşhisi koydu. Hastalığa, korneaya yerleşen mikroskobik Acanthamoeba paraziti neden oluyor. Uzmanlar, bu organizmanın kornea dokusunu ve sinirleri hızla tahrip edebildiğini belirtiyor.

Marsden, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

Marsden, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Gözüm dayanılmaz derecede ağrıyordu ve kıpkırmızıydı. Işık gözüme vurduğu anda acı o kadar şiddetli oluyordu ki gözlerimi açamıyordum. Üç çocuk doğurdum ama bu yaşadığım acının yanında doğum yapmak çok kolaydı.'

Doktorlar, enfeksiyonun büyük olasılıkla Marsden'ın kontakt lensleri gözündeyken yüzünü yıkaması sırasında bulaştığını düşünüyor. Çünkü Acanthamoeba, musluk suyunun yanı sıra göl, nehir, deniz, yüzme havuzu, jakuzi, toprak ve tozda da bulunabiliyor. Kontakt lens, bu mikroorganizmanın korneaya ulaşmasını kolaylaştırabiliyor.

Enfeksiyon ilerledikçe parazit korneayı delerek göz yüzeyinde bir açıklık oluşturdu. Bunun üzerine doktorlar, iyileşmeyi desteklemek amacıyla Marsden'ın göz kapağını dikmek zorunda kaldı. Uzmanlar ilerleyen yıllarda kornea nakli yapılmasının gerekeceğini belirtirken, aktif enfeksiyon nedeniyle operasyonun şimdilik mümkün olmadığını ifade etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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