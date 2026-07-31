Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Kişiye Umut Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 45 yaşındaki N.D.'nin beyin ölümü gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyon sonucunda alınan kalp, karaciğer ve iki böbrek, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi aracılığıyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul, Erzurum ve Samsun'a sevk edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın