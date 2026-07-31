article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Kişiye Umut Oldu

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Kişiye Umut Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 14:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki bir kişinin organları, ailesinin bağış kararıyla nakil bekleyen dört hastaya umut oldu. Kalp, karaciğer ve iki böbrek farklı illerde yaşam mücadelesi veren hastalara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 45 yaşındaki N.D.'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 45 yaşındaki N.D.'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organ bağışı kararı sayesinde, hastanın organları nakil bekleyen dört kişiye umut oldu.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan N.D. için Organ Nakli Koordinatörlüğü ekipleri aileyle görüşme gerçekleştirdi. Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından başarılı bir organ alım operasyonu yapıldı.

Operasyon sonucunda alınan kalp, karaciğer ve iki böbrek, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi aracılığıyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul, Erzurum ve Samsun'a sevk edildi.

Operasyon sonucunda alınan kalp, karaciğer ve iki böbrek, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi aracılığıyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul, Erzurum ve Samsun'a sevk edildi.

Hastane açıklamasında, organ bağışının yaşamını yitiren bir kişinin birden fazla hastaya yeniden yaşama şansı sunmasını sağladığı vurgulanırken, yapılan her bağışın yalnızca alıcı hastaların değil, ailelerinin de hayatına dokunan en anlamlı iyiliklerden biri olduğu ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın