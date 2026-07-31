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Sürekli Yorgunsanız Nedeni Susuzluk Olabilir: Dikkat Edilmesi Gereken 6 Sinyal

Sürekli Yorgunsanız Nedeni Susuzluk Olabilir: Dikkat Edilmesi Gereken 6 Sinyal

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 09:07
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Yeterince su içmemek yalnızca susamak anlamına gelmiyor. Gün içinde yaşanan yorgunluk, baş ağrısı, odaklanma sorunu ve hatta ani açlık hissi gibi birçok belirti, vücudun susuz kaldığının işareti olabilir. Uzmanlar, hafif düzeyde dehidrasyonun bile hem fiziksel hem de zihinsel performansı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. İşte çoğu kişinin fark etmeden göz ardı ettiği, susuzluğa işaret eden 6 önemli belirti...

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Gün içinde kendinizi halsiz hissediyor, odaklanmakta zorlanıyor ya da durup dururken baş ağrısı yaşıyorsanız bunun sebebi yalnızca yoğun tempo olmayabilir.

Gün içinde kendinizi halsiz hissediyor, odaklanmakta zorlanıyor ya da durup dururken baş ağrısı yaşıyorsanız bunun sebebi yalnızca yoğun tempo olmayabilir.

Uzmanlara göre çoğu kişinin yorgunluk sandığı bazı belirtiler aslında vücudun susuz kaldığını gösteren önemli uyarılar arasında yer alıyor. Hafif düzeyde sıvı kaybı bile enerji seviyesini, ruh halini ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor.

Yorgunluk ile dehidrasyon belirtileri neden karıştırılıyor?

Vücudun yalnızca yüzde 2-3 oranında sıvı kaybetmesi bile dikkat süresinde azalma, konsantrasyon güçlüğü ve enerji düşüklüğüne neden olabiliyor. Bu belirtiler çoğu zaman stres, uykusuzluk veya yoğun çalışma temposuna bağlansa da, aslında yeterince su tüketilmediğinin işareti olabiliyor.

Dehidrasyonun gözden kaçan 6 belirtisi

Dehidrasyonun gözden kaçan 6 belirtisi

1. Geçmeyen hafif baş ağrısı

Özellikle alın veya başın arka kısmında hissedilen hafif zonklayıcı ağrılar susuzluğun ilk belirtilerinden biri olabilir. Bir süre dinlenip su içtikten sonra ağrının azalması, bunun sıvı eksikliğine bağlı olabileceğini düşündürür.

2. Ağız kokusu

Yeterli su tüketilmediğinde tükürük üretimi azalır. Bu durum ağızdaki bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak kötü nefes kokusuna yol açabilir.

3. Çarpıntı hissi

Sıvı kaybı elektrolit dengesini etkileyebilir. Bunun sonucunda bazı kişiler kalp atışlarını daha belirgin hissetmeye veya hafif çarpıntı yaşamaya başlayabilir. Ancak çarpıntı sürekli devam ediyorsa ya da göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

4. Ciltte kuruluk ve elastikiyet kaybı

Susuz kalan cilt mat görünmeye başlayabilir. El sırtındaki deri hafifçe sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönmesi normalden uzun sürüyorsa bu durum dehidrasyon belirtisi olabilir.

5. Sürekli aç hissetmek

Beyin zaman zaman susuzluk ile açlık sinyallerini karıştırabilir. Aniden gelen atıştırma isteğinde önce bir bardak su içmek, gerçekten aç olup olmadığınızı anlamaya yardımcı olabilir.

6. Sinirlilik ve düşük ruh hali

Araştırmalar hafif dehidrasyonun bile ruh halini etkileyebildiğini gösteriyor. Yetersiz sıvı alımı stres hormonlarının artmasına katkıda bulunabilir ve kişinin kendini daha gergin veya mutsuz hissetmesine neden olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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