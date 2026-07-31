Sürekli Yorgunsanız Nedeni Susuzluk Olabilir: Dikkat Edilmesi Gereken 6 Sinyal

1. Geçmeyen hafif baş ağrısı

Özellikle alın veya başın arka kısmında hissedilen hafif zonklayıcı ağrılar susuzluğun ilk belirtilerinden biri olabilir. Bir süre dinlenip su içtikten sonra ağrının azalması, bunun sıvı eksikliğine bağlı olabileceğini düşündürür.

2. Ağız kokusu

Yeterli su tüketilmediğinde tükürük üretimi azalır. Bu durum ağızdaki bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak kötü nefes kokusuna yol açabilir.

3. Çarpıntı hissi

Sıvı kaybı elektrolit dengesini etkileyebilir. Bunun sonucunda bazı kişiler kalp atışlarını daha belirgin hissetmeye veya hafif çarpıntı yaşamaya başlayabilir. Ancak çarpıntı sürekli devam ediyorsa ya da göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

4. Ciltte kuruluk ve elastikiyet kaybı

Susuz kalan cilt mat görünmeye başlayabilir. El sırtındaki deri hafifçe sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönmesi normalden uzun sürüyorsa bu durum dehidrasyon belirtisi olabilir.

5. Sürekli aç hissetmek

Beyin zaman zaman susuzluk ile açlık sinyallerini karıştırabilir. Aniden gelen atıştırma isteğinde önce bir bardak su içmek, gerçekten aç olup olmadığınızı anlamaya yardımcı olabilir.

6. Sinirlilik ve düşük ruh hali

Araştırmalar hafif dehidrasyonun bile ruh halini etkileyebildiğini gösteriyor. Yetersiz sıvı alımı stres hormonlarının artmasına katkıda bulunabilir ve kişinin kendini daha gergin veya mutsuz hissetmesine neden olabilir.