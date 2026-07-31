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BİM'e Erişte Makarna Makinesi Geliyor! 7 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Erişte Makarna Makinesi Geliyor! 7 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.07.2026 - 09:01
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7 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Erkek Gabardin Kargo Şort 399 TL

Erkek Gabardin Kargo Şort 399 TL

  • Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 109 TL

  • Kadın Dokuma Viskon Pantolon 279 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 279 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 50x70 cm 2 li 79 TL

  • Süzme Bezi 50x50 cm 49 TL

  • Safari Şapka 169 TL

  • Şapka 129 TL

  • Penye Şal 65x170 cm 89 TL

  • babyCo Askılı Bebek Body 69 TL

  • babyCo Kısa Kollu Bebek Body 75 TL

  • 2 li Fular Penye Mama Önlüğü 89 TL

  • Bebek Ağız Mendili 4 lü 25x25 cm 69 TL

  • Kaşkorse Bato Külot 50 TL

  • Kaşkorse Atlet 99 TL

  • Sütyen 169 TL

  • Dagi Kız Çocuk Boxer 2 li 149 TL

  • Hatemoğlu Dikişsiz Babet Çorap Erkek 3 lü 129 TL

  • Patik Çorap Kadın 5 li 69 TL

Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

  • Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

  • Chef s Wok Tava 28 cm 399 TL

  • Benante Metal Saplı Sunum Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL

  • ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL

  • Kapaklı Katlanır Saklama Kabı Seti 4 lü 549 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 2 35 L 119 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 2 L 119 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 25 L 279 TL

  • Süzgeçli Badya 15 L 199 TL

  • Süzgeç 17 cm 89 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 35 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Saklama Kabı Çeşitleri 3 lü 59 TL

  • Tepsili Kahvaltı Sunum Seti 4 lü 159 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 39 TL

  • Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 199 TL

  • Çizgi Gravürlü Kase 3 L 69 TL

En çok tercih edilen erişte makarna makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 90 TL

Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 90 TL

  • Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 300 cc 9 75 TL

  • English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm 4 lü 359 TL

  • Sarkap Home Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 79 TL

  • Renkli Cam Yağlık 500 ml 55 TL

  • Glass in Love Boncuk Detaylı Bölmeli Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL

  • Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL

  • Glass in Love Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 280 cc 2 li 239 TL

  • Benante Papatya Desen Kabartmalı Kupa 215 cc 129 TL

  • LAV Renkli Desenli Çay Seti 6 Kişilik 12 Parça 180 cc 419 TL

  • LAV Cam Meşrubat Bardağı 365 cc 3 lü 119 TL

  • LAV Cam Kase 2150 cc 159 TL

  • LAV Defne Cam Saklama Kabı 375 cc 59 TL

  • LAV Cam Su Bardağı 225 cc 3 lü 99 TL

  • LAV Cam Kase 345 cc 35 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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