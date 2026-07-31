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Arabası Olan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Ödeme İçin Son Saatler, Aracınız Trafikten Men Edilebilir!

Arabası Olan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Ödeme İçin Son Saatler, Aracınız Trafikten Men Edilebilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 09:25
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2026 yılının ikinci MTV taksiti ve 2025 kazançlarına ait gelir vergisinin son ödeme tarihi bugün doluyor. Borcunu kapatmayan araç sahiplerini satış engeli, trafikten men ve haciz gibi ağır yaptırımlar bekliyor.

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Milyonlarca araç sahibini ve vergi mükellefini yakından ilgilendiren kritik süreçte sona gelindi.

Milyonlarca araç sahibini ve vergi mükellefini yakından ilgilendiren kritik süreçte sona gelindi.

2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ile 2025 yılında elde edilen gelirlerin vergisinde ikinci taksit dönemi bugün itibarıyla kapanıyor. Vatandaşların yasal faiz ve çeşitli cezalarla karşılaşmamak için gün sonuna kadar borçlarını kapatması gerekiyor.

Belirtilen süre zarfında ödemesini yapmayan vatandaşlar oldukça ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Motorlu taşıtlar vergisini yatırmayanların araç devir ve satış işlemleri sistem tarafından otomatik olarak durdurulacak. Bu araçların periyodik muayenelerine de onay verilmeyecek. Muayenesiz trafiğe çıkmanın getireceği idari para cezalarının yanı sıra, trafik denetimlerinde ikinci kez aynı kusurla yakalanan araçlar doğrudan trafikten men edilecek. Tüm bunlara ek olarak, borcun uzun süre ödenmemesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan haciz işlemleri başlatılacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ödeme kanalları oldukça geniş tutulmuş durumda. İsteyenler vergi dairelerine veya PTT şubelerine giderek işlemlerini nakit olarak halledebilirken, dijital platformlar üzerinden de saniyeler içinde ödeme yapılabiliyor. GİB Mobil uygulaması ve Dijital Vergi Dairesi kullanılarak yurt içi veya yurt dışı tüm anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla işlem gerçekleştirilebiliyor. Üstelik araç sahipleri, herhangi bir şifreye ihtiyaç duymadan sadece TC kimlik numarası, plaka ve tescil tarihi gibi temel bilgilerle Dijital Vergi Dairesi sistemine girip MTV borcunu anında kapatabiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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