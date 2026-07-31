article/comments
article/share
Haberler
TV
Eylül Lize Kandemir'in Başrol Olacağı Başkalarının Hayatı Dizisinin İlk Fragmanına Yorum Yağdı

Eylül Lize Kandemir'in Başrol Olacağı Başkalarının Hayatı Dizisinin İlk Fragmanına Yorum Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.07.2026 - 09:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Başkalarının Hayatı'ndan ilk tanıtım yayınlandı. Başrolünde Eylül Lize Kandemir'in rol alacağı dizide Adını Feriha Koydum'daki Feriha ve Deniz Yıldızı'ndaki Banu'ya benzetilen ana karaktere yorum yağdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkalarının Hayatı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Başkalarının Hayatı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin oturduğu ve senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı dizisinde Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Mehmet Aslantuğ, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Oya Akar gibi isimler rol alıyor. Latin Amerika'nın en popüler hikayelerinden Rubí'nin Türkiye uyarlaması olan dizide fakir ama hırslı genç kadın teması izleyiciye aktarılacak. Diziden gelen ilk tanıtım kısa sürede yüksek etkileşim alırken sezonun en çok beklenen işlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkalarının Hayatı dizisinin ilk tanıtımı:

Tanıtımın ardından akıllara Adını Feriha Koydum Feriha ve Deniz Yıldızı Banu geldi.

Tanıtımın ardından akıllara Adını Feriha Koydum Feriha ve Deniz Yıldızı Banu geldi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın