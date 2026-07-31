Eylül Lize Kandemir'in Başrol Olacağı Başkalarının Hayatı Dizisinin İlk Fragmanına Yorum Yağdı
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Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Başkalarının Hayatı'ndan ilk tanıtım yayınlandı. Başrolünde Eylül Lize Kandemir'in rol alacağı dizide Adını Feriha Koydum'daki Feriha ve Deniz Yıldızı'ndaki Banu'ya benzetilen ana karaktere yorum yağdı.
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Başkalarının Hayatı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
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Başkalarının Hayatı dizisinin ilk tanıtımı:
Tanıtımın ardından akıllara Adını Feriha Koydum Feriha ve Deniz Yıldızı Banu geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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