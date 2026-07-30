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Acun Ilıcalı, Vefat Eden Eren Kaşıkçı'nın Kızına Destek Olacağını Açıkladı

Acun Ilıcalı, Vefat Eden Eren Kaşıkçı'nın Kızına Destek Olacağını Açıkladı

Acun Ilıcalı masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 16:58
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MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacılarından Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülürken yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, hayatını kaybeden MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için eğitim desteği sağlayacaklarını açıkladı.

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MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde hayatını kaybetti.

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde hayatını kaybetti.

Henüz 37 yaşında yaşamını yitiren Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilirken, acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, duygulandıran bir açıklama yaptı. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın geride bıraktığı kızı Maya'nın eğitim hayatını sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını duyurdu.

'Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli.

Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız.'

Acun Ilıcalı'nın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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