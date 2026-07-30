Acun Ilıcalı, Vefat Eden Eren Kaşıkçı'nın Kızına Destek Olacağını Açıkladı
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MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacılarından Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülürken yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, hayatını kaybeden MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için eğitim desteği sağlayacaklarını açıkladı.
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MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde hayatını kaybetti.
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Acun Ilıcalı'nın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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