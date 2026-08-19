Harry Potter Geri Dönüyor! 24-30 Ağustos Haftasında Vizyona Girecek 12 Film

Fall 2: Ölümcül Tırmanış
Kız kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Jax, onun anısını yaşatmak için Luce ile birlikte Tayland’daki tehlikeli bir dağ yürüyüşüne çıkar. Ancak yaşanan kaya kaymasının ardından ikili, yerden yaklaşık 900 metre yüksekte mahsur kalır. Hayatta kalabilmeleri için korkularıyla yüzleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekir.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 100 dakika
Tür: Gerilim, macera
Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig
Senarist: Jonathan Frank, Scott Mann
Oyuncular: Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney
Dolly
Macy ve Chase’in sakin başlayan doğa yürüyüşü, ormanda kırık oyuncak bebeklerden oluşan tuhaf bir alan bulmalarıyla kâbusa dönüşür. Macy, yüzünde porselen bebek maskesi bulunan Dolly tarafından kaçırılır. Genç kadın, hayatta kalabilmek için kendisine biçilen oyuncak bebek rolünü oynamak zorundadır.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 83 dakika
Tür: Korku
Yönetmen: Rod Blackhurst
Senarist: Rod Blackhurst, Brandon Weavil
Oyuncular: Fabianne Therese, Seann William Scott, Ethan Suplee
Sıradan ve sevgisiz bir hayat süren Harry Potter, 11’inci yaş gününde aslında bir büyücü olduğunu öğrenir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na başlayan Harry, yeni arkadaşları Ron ve Hermione ile birlikte Felsefe Taşı’nın çevresindeki gizemi çözmeye çalışır.
Serinin ilk filmi, gösterime girişinin 25’inci yılı kapsamında yeniden sinema salonlarına dönüyor.
Yeniden vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 152 dakika
Tür: Aile, fantastik, macera
Yönetmen: Chris Columbus
Senarist: Steve Kloves
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Köpek ve Yıldızlar
Ölümcül bir salgının insanlığın büyük bölümünü yok ettiği dünyada pilot Hig, köpeği ve silahlı eski asker Bangley ile terk edilmiş bir havaalanında yaşamaktadır. Telsizden duyduğu beklenmedik bir yayın, Hig’e uzakta daha iyi bir hayat bulunabileceğine dair umut verir.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 119 dakika
Tür: Dram, gerilim, macera
Yönetmen: Ridley Scott
Senarist: Mark L. Smith, Christopher Wilkinson
Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin
Cebran
Uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekleyen Meryem ve İbrahim, oğulları Aras’ın doğumuyla büyük mutluluk yaşar. Ancak Aras’ın çevresinde meydana gelen açıklanamaz olaylar aileyi geçmişte yaşanan trajik bir kazanın izlerine götürür. Araştırdıkları sırların yüzyıllar öncesine uzandığını fark etmeleriyle hayatları giderek karanlık bir hâl alır.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 95 dakika
Tür: Korku
Yönetmen: Meriç Erseçgen
Senarist: Taha İkbal
Oyuncular: Elçin Atamgüç, Tuğba Kurukoğlu, Hakan Aydın
Coyote, Acme’ye Karşı
Road Runner’ı yakalamak için kullandığı Acme ürünlerinin sürekli elinde patlamasından bıkan Wile E. Coyote, şirkete dava açmaya karar verir. Animasyon ile gerçek oyuncuları buluşturan film, Coyote’un alışılmış kovalamacasını bu kez mahkeme salonuna taşıyor.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 103 dakika
Tür: Animasyon, komedi, macera
Yönetmen: Dave Green
Senarist: James Gunn, Sammy Burch
Oyuncular: John Cena, Will Forte, Lana Condor
Sadece Bir Gece
Evlilik öncesi ilişkilerin yılın yalnızca bir gecesinde serbest olduğu bir toplumda yaşayan Allie ve Owen’ın önünde yalnızca birkaç saat vardır. İkili, bu sürede birlikte olabilecekleri kişiyi bulmaya çalışırken romantik ve karmaşık olayların içine sürüklenir.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 102 dakika
Tür: Komedi, romantik
Yönetmen: Will Gluck
Senarist: Travis Braun
Oyuncular: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke
Atatürk: Zaferin Şafağı
1922 yılında Ankara’da yaşayan Ali ve Ayşe, Mustafa Kemal Paşa tarafından Kurtuluş Savaşı’nın kaderini etkileyebilecek gizli bir görevle görevlendirilir. Kendilerine emanet edilen pusulayı güvenle ulaştıran kardeşler, zaferden sonra söz verilen büyük bayramı beklemeye başlar. Ancak karşılarına kutlamalardan önce kurulması gereken yeni bir ülke çıkar.
Tad’in Sihirli Lambası
Kızı Oli’nin doğumunun ardından aşırı korumacı bir babaya dönüşen Tad, arkadaşlarının kendilerini dışlanmış hissetmesine neden olur. Mummy’nin buldukları sihirli lambayla 1502 yılındaki efsanevi Paititi şehrine gitmeyi dilemesi ise tarihin akışını tehlikeye atar. Tad ve arkadaşları, geçmişi kurtarmak için farklı dönemlerden geçen yeni bir maceraya çıkar.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 95 dakika
Tür: Aile, animasyon, komedi, macera
Yönetmen: Enrique Gato
Senarist: Manuel Burque, Josep Gatell
Seslendirenler: Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada
Kuşatma Kayıtları
Savaş nedeniyle kuşatma altında kalan bir şehirde sıradan insanların hayatları tamamen değişir. Evlerini ve sevdiklerini korumaya çalışan karakterler, hayatta kalabilmek için sonuçlarını önceden kestiremeyecekleri zor kararlar vermek zorunda kalır.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 98 dakika
Tür: Dram
Yönetmen: Abdallah Al-Khatib
Senarist: Abdallah Al-Khatib
Oyuncular: Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Maria Zreik
Şahin ve Kanarya
Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli hayatını geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak ister. Ancak casusluk dünyasına takıntılı ve başarısız bir yazar olan Belal ile karşılaşınca planları altüst olur. Birbirine hiç benzemeyen ikili, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği beklenmedik bir maceraya sürüklenir.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 125 dakika
Tür: Aksiyon, komedi
Yönetmen: Hussein El Menbawy
Oyuncular: Mohamed Emam, Shiko, Yara El Sokary
Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da
1983 yılında Zonguldak’ta yaşayan 20 yaşındaki Rıfat, madenci olan babasının izinden gitmek yerine Almanya’da yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. Çıktığı yolculuk onu Gelsenkirchen’deki madenlere, işçi otellerine ve hiç tanımadığı bir dünyaya götürür.
Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026
Süre: 111 dakika
Tür: Aile, dram
Yönetmen: Ahmet Küçükkayalı
Senarist: Ahmet Küçükkayalı
Oyuncular: Mert Kılıç, Nevin Alp, Bengisu Baykal
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