Harry Potter Geri Dönüyor! 24-30 Ağustos Haftasında Vizyona Girecek 12 Film

Fall 2: Ölümcül Tırmanış

Kız kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Jax, onun anısını yaşatmak için Luce ile birlikte Tayland’daki tehlikeli bir dağ yürüyüşüne çıkar. Ancak yaşanan kaya kaymasının ardından ikili, yerden yaklaşık 900 metre yüksekte mahsur kalır. Hayatta kalabilmeleri için korkularıyla yüzleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekir.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 100 dakika

Tür: Gerilim, macera

Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig

Senarist: Jonathan Frank, Scott Mann

Oyuncular: Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney

Dolly

Macy ve Chase’in sakin başlayan doğa yürüyüşü, ormanda kırık oyuncak bebeklerden oluşan tuhaf bir alan bulmalarıyla kâbusa dönüşür. Macy, yüzünde porselen bebek maskesi bulunan Dolly tarafından kaçırılır. Genç kadın, hayatta kalabilmek için kendisine biçilen oyuncak bebek rolünü oynamak zorundadır.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 83 dakika

Tür: Korku

Yönetmen: Rod Blackhurst

Senarist: Rod Blackhurst, Brandon Weavil

Oyuncular: Fabianne Therese, Seann William Scott, Ethan Suplee

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Sıradan ve sevgisiz bir hayat süren Harry Potter, 11’inci yaş gününde aslında bir büyücü olduğunu öğrenir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na başlayan Harry, yeni arkadaşları Ron ve Hermione ile birlikte Felsefe Taşı’nın çevresindeki gizemi çözmeye çalışır.

Serinin ilk filmi, gösterime girişinin 25’inci yılı kapsamında yeniden sinema salonlarına dönüyor.

Yeniden vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 152 dakika

Tür: Aile, fantastik, macera

Yönetmen: Chris Columbus

Senarist: Steve Kloves

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Köpek ve Yıldızlar

Ölümcül bir salgının insanlığın büyük bölümünü yok ettiği dünyada pilot Hig, köpeği ve silahlı eski asker Bangley ile terk edilmiş bir havaalanında yaşamaktadır. Telsizden duyduğu beklenmedik bir yayın, Hig’e uzakta daha iyi bir hayat bulunabileceğine dair umut verir.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 119 dakika

Tür: Dram, gerilim, macera

Yönetmen: Ridley Scott

Senarist: Mark L. Smith, Christopher Wilkinson

Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin

Cebran

Uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekleyen Meryem ve İbrahim, oğulları Aras’ın doğumuyla büyük mutluluk yaşar. Ancak Aras’ın çevresinde meydana gelen açıklanamaz olaylar aileyi geçmişte yaşanan trajik bir kazanın izlerine götürür. Araştırdıkları sırların yüzyıllar öncesine uzandığını fark etmeleriyle hayatları giderek karanlık bir hâl alır.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 95 dakika

Tür: Korku

Yönetmen: Meriç Erseçgen

Senarist: Taha İkbal

Oyuncular: Elçin Atamgüç, Tuğba Kurukoğlu, Hakan Aydın

Coyote, Acme’ye Karşı

Road Runner’ı yakalamak için kullandığı Acme ürünlerinin sürekli elinde patlamasından bıkan Wile E. Coyote, şirkete dava açmaya karar verir. Animasyon ile gerçek oyuncuları buluşturan film, Coyote’un alışılmış kovalamacasını bu kez mahkeme salonuna taşıyor.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 103 dakika

Tür: Animasyon, komedi, macera

Yönetmen: Dave Green

Senarist: James Gunn, Sammy Burch

Oyuncular: John Cena, Will Forte, Lana Condor

Sadece Bir Gece

Evlilik öncesi ilişkilerin yılın yalnızca bir gecesinde serbest olduğu bir toplumda yaşayan Allie ve Owen’ın önünde yalnızca birkaç saat vardır. İkili, bu sürede birlikte olabilecekleri kişiyi bulmaya çalışırken romantik ve karmaşık olayların içine sürüklenir.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 102 dakika

Tür: Komedi, romantik

Yönetmen: Will Gluck

Senarist: Travis Braun

Oyuncular: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

Atatürk: Zaferin Şafağı

1922 yılında Ankara’da yaşayan Ali ve Ayşe, Mustafa Kemal Paşa tarafından Kurtuluş Savaşı’nın kaderini etkileyebilecek gizli bir görevle görevlendirilir. Kendilerine emanet edilen pusulayı güvenle ulaştıran kardeşler, zaferden sonra söz verilen büyük bayramı beklemeye başlar. Ancak karşılarına kutlamalardan önce kurulması gereken yeni bir ülke çıkar.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Hüseyin Sezay Tütüncüler

Tad’in Sihirli Lambası

Kızı Oli’nin doğumunun ardından aşırı korumacı bir babaya dönüşen Tad, arkadaşlarının kendilerini dışlanmış hissetmesine neden olur. Mummy’nin buldukları sihirli lambayla 1502 yılındaki efsanevi Paititi şehrine gitmeyi dilemesi ise tarihin akışını tehlikeye atar. Tad ve arkadaşları, geçmişi kurtarmak için farklı dönemlerden geçen yeni bir maceraya çıkar.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 95 dakika

Tür: Aile, animasyon, komedi, macera

Yönetmen: Enrique Gato

Senarist: Manuel Burque, Josep Gatell

Seslendirenler: Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada

Kuşatma Kayıtları

Savaş nedeniyle kuşatma altında kalan bir şehirde sıradan insanların hayatları tamamen değişir. Evlerini ve sevdiklerini korumaya çalışan karakterler, hayatta kalabilmek için sonuçlarını önceden kestiremeyecekleri zor kararlar vermek zorunda kalır.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 98 dakika

Tür: Dram

Yönetmen: Abdallah Al-Khatib

Senarist: Abdallah Al-Khatib

Oyuncular: Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Maria Zreik

Şahin ve Kanarya

Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli hayatını geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak ister. Ancak casusluk dünyasına takıntılı ve başarısız bir yazar olan Belal ile karşılaşınca planları altüst olur. Birbirine hiç benzemeyen ikili, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği beklenmedik bir maceraya sürüklenir.

Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

Süre: 125 dakika

Tür: Aksiyon, komedi

Yönetmen: Hussein El Menbawy

Oyuncular: Mohamed Emam, Shiko, Yara El Sokary

Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da

1983 yılında Zonguldak’ta yaşayan 20 yaşındaki Rıfat, madenci olan babasının izinden gitmek yerine Almanya’da yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. Çıktığı yolculuk onu Gelsenkirchen’deki madenlere, işçi otellerine ve hiç tanımadığı bir dünyaya götürür.