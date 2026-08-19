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Harry Potter Geri Dönüyor! 24-30 Ağustos Haftasında Vizyona Girecek 12 Film

Harry Potter Geri Dönüyor! 24-30 Ağustos Haftasında Vizyona Girecek 12 Film

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 16:14 Son Güncelleme: 19.08.2026 - 16:23
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Sinema salonlarında ağustos ayının son haftası oldukça hareketli geçecek. 24-30 Ağustos haftasında korku, macera, animasyon, romantik komedi ve dram türlerinde 12 yapım seyirciyle buluşacak. Haftanın programında Ridley Scott’ın yeni filmi “Köpek ve Yıldızlar” ile 25’inci yılı nedeniyle yeniden gösterilecek “Harry Potter ve Felsefe Taşı” öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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24-30 Ağustos 2026 Vizyona Girecek Filmler

24-30 Ağustos 2026 Vizyona Girecek Filmler

Fall 2: Ölümcül Tırmanış

Kız kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Jax, onun anısını yaşatmak için Luce ile birlikte Tayland’daki tehlikeli bir dağ yürüyüşüne çıkar. Ancak yaşanan kaya kaymasının ardından ikili, yerden yaklaşık 900 metre yüksekte mahsur kalır. Hayatta kalabilmeleri için korkularıyla yüzleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekir.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 100 dakika

  • Tür: Gerilim, macera

  • Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig

  • Senarist: Jonathan Frank, Scott Mann

  • Oyuncular: Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney

Dolly

Macy ve Chase’in sakin başlayan doğa yürüyüşü, ormanda kırık oyuncak bebeklerden oluşan tuhaf bir alan bulmalarıyla kâbusa dönüşür. Macy, yüzünde porselen bebek maskesi bulunan Dolly tarafından kaçırılır. Genç kadın, hayatta kalabilmek için kendisine biçilen oyuncak bebek rolünü oynamak zorundadır.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 83 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Rod Blackhurst

  • Senarist: Rod Blackhurst, Brandon Weavil

  • Oyuncular: Fabianne Therese, Seann William Scott, Ethan Suplee

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Sıradan ve sevgisiz bir hayat süren Harry Potter, 11’inci yaş gününde aslında bir büyücü olduğunu öğrenir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na başlayan Harry, yeni arkadaşları Ron ve Hermione ile birlikte Felsefe Taşı’nın çevresindeki gizemi çözmeye çalışır.

Serinin ilk filmi, gösterime girişinin 25’inci yılı kapsamında yeniden sinema salonlarına dönüyor.

  • Yeniden vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 152 dakika

  • Tür: Aile, fantastik, macera

  • Yönetmen: Chris Columbus

  • Senarist: Steve Kloves

  • Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Köpek ve Yıldızlar

Ölümcül bir salgının insanlığın büyük bölümünü yok ettiği dünyada pilot Hig, köpeği ve silahlı eski asker Bangley ile terk edilmiş bir havaalanında yaşamaktadır. Telsizden duyduğu beklenmedik bir yayın, Hig’e uzakta daha iyi bir hayat bulunabileceğine dair umut verir.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 119 dakika

  • Tür: Dram, gerilim, macera

  • Yönetmen: Ridley Scott

  • Senarist: Mark L. Smith, Christopher Wilkinson

  • Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin

Cebran

Uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekleyen Meryem ve İbrahim, oğulları Aras’ın doğumuyla büyük mutluluk yaşar. Ancak Aras’ın çevresinde meydana gelen açıklanamaz olaylar aileyi geçmişte yaşanan trajik bir kazanın izlerine götürür. Araştırdıkları sırların yüzyıllar öncesine uzandığını fark etmeleriyle hayatları giderek karanlık bir hâl alır.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 95 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Meriç Erseçgen

  • Senarist: Taha İkbal

  • Oyuncular: Elçin Atamgüç, Tuğba Kurukoğlu, Hakan Aydın

Coyote, Acme’ye Karşı

Road Runner’ı yakalamak için kullandığı Acme ürünlerinin sürekli elinde patlamasından bıkan Wile E. Coyote, şirkete dava açmaya karar verir. Animasyon ile gerçek oyuncuları buluşturan film, Coyote’un alışılmış kovalamacasını bu kez mahkeme salonuna taşıyor.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 103 dakika

  • Tür: Animasyon, komedi, macera

  • Yönetmen: Dave Green

  • Senarist: James Gunn, Sammy Burch

  • Oyuncular: John Cena, Will Forte, Lana Condor

Sadece Bir Gece

Evlilik öncesi ilişkilerin yılın yalnızca bir gecesinde serbest olduğu bir toplumda yaşayan Allie ve Owen’ın önünde yalnızca birkaç saat vardır. İkili, bu sürede birlikte olabilecekleri kişiyi bulmaya çalışırken romantik ve karmaşık olayların içine sürüklenir.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 102 dakika

  • Tür: Komedi, romantik

  • Yönetmen: Will Gluck

  • Senarist: Travis Braun

  • Oyuncular: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

Atatürk: Zaferin Şafağı

1922 yılında Ankara’da yaşayan Ali ve Ayşe, Mustafa Kemal Paşa tarafından Kurtuluş Savaşı’nın kaderini etkileyebilecek gizli bir görevle görevlendirilir. Kendilerine emanet edilen pusulayı güvenle ulaştıran kardeşler, zaferden sonra söz verilen büyük bayramı beklemeye başlar. Ancak karşılarına kutlamalardan önce kurulması gereken yeni bir ülke çıkar.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Hüseyin Sezay Tütüncüler

Tad’in Sihirli Lambası

Kızı Oli’nin doğumunun ardından aşırı korumacı bir babaya dönüşen Tad, arkadaşlarının kendilerini dışlanmış hissetmesine neden olur. Mummy’nin buldukları sihirli lambayla 1502 yılındaki efsanevi Paititi şehrine gitmeyi dilemesi ise tarihin akışını tehlikeye atar. Tad ve arkadaşları, geçmişi kurtarmak için farklı dönemlerden geçen yeni bir maceraya çıkar.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 95 dakika

  • Tür: Aile, animasyon, komedi, macera

  • Yönetmen: Enrique Gato

  • Senarist: Manuel Burque, Josep Gatell

  • Seslendirenler: Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada

Kuşatma Kayıtları

Savaş nedeniyle kuşatma altında kalan bir şehirde sıradan insanların hayatları tamamen değişir. Evlerini ve sevdiklerini korumaya çalışan karakterler, hayatta kalabilmek için sonuçlarını önceden kestiremeyecekleri zor kararlar vermek zorunda kalır.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 98 dakika

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Abdallah Al-Khatib

  • Senarist: Abdallah Al-Khatib

  • Oyuncular: Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Maria Zreik

Şahin ve Kanarya

Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli hayatını geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak ister. Ancak casusluk dünyasına takıntılı ve başarısız bir yazar olan Belal ile karşılaşınca planları altüst olur. Birbirine hiç benzemeyen ikili, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği beklenmedik bir maceraya sürüklenir.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 125 dakika

  • Tür: Aksiyon, komedi

  • Yönetmen: Hussein El Menbawy

  • Oyuncular: Mohamed Emam, Shiko, Yara El Sokary

Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da

1983 yılında Zonguldak’ta yaşayan 20 yaşındaki Rıfat, madenci olan babasının izinden gitmek yerine Almanya’da yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. Çıktığı yolculuk onu Gelsenkirchen’deki madenlere, işçi otellerine ve hiç tanımadığı bir dünyaya götürür.

  • Vizyon tarihi: 28 Ağustos 2026

  • Süre: 111 dakika

  • Tür: Aile, dram

  • Yönetmen: Ahmet Küçükkayalı

  • Senarist: Ahmet Küçükkayalı

  • Oyuncular: Mert Kılıç, Nevin Alp, Bengisu Baykal

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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