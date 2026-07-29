Şef Somer Sivrioğlu'ndan Evinde Ölü Bulunan "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'ya Son Veda!
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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin ardından ilk veda mesajı ise jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışıp birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran ve mutfaktaki başarısıyla dikkat çeken şef Eren Kaşıkçı geçtiğimiz saatlerde evinde ölü bulundu.
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Eren Kaşıkçı'nın vefat haberinin duyulmasının ardından ilk taziye mesajı Somer Sivrioğlu'ndan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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