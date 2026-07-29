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Şef Somer Sivrioğlu'ndan Evinde Ölü Bulunan "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'ya Son Veda!

Şef Somer Sivrioğlu'ndan Evinde Ölü Bulunan "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'ya Son Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 20:11
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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin ardından ilk veda mesajı ise jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışıp birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran ve mutfaktaki başarısıyla dikkat çeken şef Eren Kaşıkçı geçtiğimiz saatlerde evinde ölü bulundu.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışıp birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran ve mutfaktaki başarısıyla dikkat çeken şef Eren Kaşıkçı geçtiğimiz saatlerde evinde ölü bulundu.

'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Kaşıkçı'dan gelen acı haber, sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. Başarılı şef, yarışma boyunca sergilediği yaratıcı tabaklar ve kendine has tarzıyla izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. 

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan Eren Kaşıkçı'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ünlü şefi evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberinin duyulmasının ardından ilk taziye mesajı Somer Sivrioğlu'ndan geldi.

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberinin duyulmasının ardından ilk taziye mesajı Somer Sivrioğlu'ndan geldi.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Instagram hesabından yarışma döneminde Eren Kaşıkçı ile birlikte çekildikleri siyah beyaz bir kareyi paylaştı. 

Somer Şef, duyduğu büyük üzüntüyü 'Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun.' sözleriyle dile getirdi. Duygusal paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı da yorumlarda Eren Kaşıkçı için başsağlığı mesajları paylaştı. Somer Sivrioğlu'nun veda paylaşımı, genç şefin sevenlerini bir kez daha derinden etkiledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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